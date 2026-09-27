/मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा: कुलदीप पठानिया

Hamirpur News: हिमाचल विपणन बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा नेता राजेंद्र राणा और विधायक आशीष शर्मा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जब हमीरपुर के पहले दौरे पर आए थे, तब वह विधायक आशीष शर्मा के घर भी गए थे और उस समय सब कुछ ठीक था. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन गतिविधियों पर सरकार की सख्ती के बाद कुछ लोगों का रवैया बदल गया.