/मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा: कुलदीप पठानिया

राज्य चुनें
Hamirpur News: हिमाचल विपणन बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा नेता राजेंद्र राणा और विधायक आशीष शर्मा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जब हमीरपुर के पहले दौरे पर आए थे, तब वह विधायक आशीष शर्मा के घर भी गए थे और उस समय सब कुछ ठीक था. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन गतिविधियों पर सरकार की सख्ती के बाद कुछ लोगों का रवैया बदल गया.
पठानिया ने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश में हो रहा विकास भी रास नहीं आ रहा है. उन्होंने हमीरपुर में निर्माणाधीन बस अड्डे को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने के बजाय इन नेताओं को अपना योगदान बताना चाहिए.
मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर बयानबाजी पर भी निशाना
कुलदीप पठानिया ने मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर की जा रही बयानबाजी पर कहा कि संबंधित कार्यालय अंग्रेजों के समय का बना हुआ था और वर्तमान आबादी तथा उस समय की आबादी में काफी अंतर है. उन्होंने कहा कि बढ़ती जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन भाजपा केवल मुद्दे तलाशने में लगी हुई है.
‘बताएं हमीरपुर और प्रदेश के विकास में क्या योगदान’
पठानिया ने राजेंद्र राणा और आशीष शर्मा से सवाल किया कि हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका क्या योगदान रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग प्रदेश सरकार को रातों-रात गिराने के प्रयास में भी शामिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुर्भावना से काम कर रहे होते तो शायद आज ये नेता उनके खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं होते.
मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं और प्रदेश के हित में फैसले ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली अलग है और वह अपने तरीके से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं. पठानिया ने तंज कसते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री इन नेताओं को खनन की खुली छूट दे देते तो शायद आज यही लोग मुख्यमंत्री के साथ खड़े दिखाई देते.