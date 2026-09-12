अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को राजेंद्र राणा ने दिया समर्थन

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BJP Workers Hunger Strike News: हिमाचल में सोशल मीडिया पर बयानबाजी के खिलाफ बिलासपुर जिला के घुमारवीं थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीते पांच दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने अपना समर्थन दिया है.
घुमारवीं थाने के बाहर जारी भाजपा कार्यकर्ताओं के क्रमिक अनशन पर पहुंचे राजेंद्र राणा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. वहीं इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे. पत्रकारों से बातचीत में राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एफआईआर दर्ज करने वाली सरकार बनकर रह गयी है और विपक्ष व किसी व्यक्ति द्वारा किसी मामले पर सवाल पूछे जाने पर जांच की बजाए एफआईआर दर्ज कर विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी.
साथ ही उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली सरकार करार दिया है. वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों के जिला परिषद पर भाजपा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष काबिज है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के खाते में 68 में से केवल 4 ही सीटें आएंगी.
साथ ही राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के विधायक व मंत्री अपने इलाकों में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे है और इसी नाराजगी के चलते कईं नेता अब भाजपा में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है, जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का जहाज डूब चुका है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश के कईं मंत्री दिल्ली में बैठे हैं मगर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया है.