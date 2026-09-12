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अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को राजेंद्र राणा ने दिया समर्थन

BJP Workers Hunger Strike News: हिमाचल में सोशल मीडिया पर बयानबाजी के खिलाफ बिलासपुर जिला के घुमारवीं थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बीते पांच दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने अपना समर्थन दिया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:08 PM IST
अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को राजेंद्र राणा ने दिया समर्थन

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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