अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को राजेंद्र राणा ने दिया समर्थन

साथ ही राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के विधायक व मंत्री अपने इलाकों में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे है और इसी नाराजगी के चलते कईं नेता अब भाजपा में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है, जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया है. वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का जहाज डूब चुका है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश के कईं मंत्री दिल्ली में बैठे हैं मगर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया है.