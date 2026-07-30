/कंगना रनौत के बयान पर मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार, बोले- सांसद होने के नाते मर्यादा में दें बयान

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए नेताओं को सोच-समझकर और मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए.
राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले के घुमारवीं स्थित केंद्रीय विद्यालय की वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा छात्रों का उत्साहवर्धन किया.
कंगना के बयान पर जताई आपत्ति
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कंगना रनौत पहले भी कई बार बिना सोचे-समझे बयान देती रही हैं, लेकिन अब वह एक सांसद हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी और संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बयान समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, इसलिए भाषा और शब्दों का चयन संयमित होना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों को भी दी नसीहत
राजेश धर्माणी ने कहा कि नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अधिकांश छात्र अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहे थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ अन्य लोग भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उचित नहीं है.
छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपने भविष्य और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. अब जब आंदोलन समाप्त हो चुका है, तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.
पेपर लीक रोकने पर दिया जोर
राजेश धर्माणी ने कहा कि भविष्य में नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा बनाए रखना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है.