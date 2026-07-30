/कंगना रनौत के बयान पर मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार, बोले- सांसद होने के नाते मर्यादा में दें बयान

छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपने भविष्य और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. अब जब आंदोलन समाप्त हो चुका है, तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.