Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /कंगना रनौत के बयान पर मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार, बोले- सांसद होने के नाते मर्यादा में दें बयान

कंगना रनौत के बयान पर मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार, बोले- सांसद होने के नाते मर्यादा में दें बयान

Rajesh Dharmani: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नीट पेपर लीक प्रदर्शन पर कंगना रनौत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए. उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:11 PM IST
कंगना रनौत के बयान पर मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार, बोले- सांसद होने के नाते मर्यादा में दें बयान

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ
Mohali News18 min ago
2
Kullu News20 min ago
3
waris punjab de1 hr ago
4
amritsar news1 hr ago
5
Kikki Dhillon Indiscipline1 hr ago