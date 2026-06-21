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Bilaspur News: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के बलोह और त्यून खास में जिला आयुष विभाग के सौजन्य से योग शिविरों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्कूली विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया.
इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि योग स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार है. उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है. नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है.
मंत्री ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव कई बीमारियों का प्रमुख कारण बन रहा है. ऐसे में योग और ध्यान लोगों को तनावमुक्त रखने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने लोगों से प्रतिदिन योग अपनाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की अपील की.
त्यून खास में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर जोर
योग शिविर के बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री ने त्यून खास स्थित प्राचीन किलों और ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण भी किया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है तथा यहां पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.
राजेश धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक यहां पहुंच सकें और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिल सकें.
बनेगी इको-टूरिज्म समिति
मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक इको-टूरिज्म समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी समिति से जोड़ा जाएगा ताकि विकास कार्यों को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया जा सके.
उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और पारंपरिक व्यंजनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यटक हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सकें और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हो.
आदर्श पंचायत बनाने की तैयारी
राजेश धर्माणी ने कहा कि संबंधित पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत क्षेत्र के सभी गांवों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने और प्रमुख मार्गों को पक्का करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिल सके.