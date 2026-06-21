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योग दिवस पर मंत्री राजेश धर्माणी का बड़ा ऐलान! त्यून खास को मिलेगा पर्यटन हब का दर्जा, बनेगी इको-टूरिज्म समिति

Rajesh Dharmani: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बिलासपुर के बलोह और त्यून खास में योग शिविर में शामिल हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। साथ ही त्यून खास को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने, इको-टूरिज्म समिति बनाने और आदर्श पंचायत विकसित करने की घोषणा की.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:41 PM IST
योग दिवस पर मंत्री राजेश धर्माणी का बड़ा ऐलान! त्यून खास को मिलेगा पर्यटन हब का दर्जा, बनेगी इको-टूरिज्म समिति

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