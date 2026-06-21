Bilaspur News: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के बलोह और त्यून खास में जिला आयुष विभाग के सौजन्य से योग शिविरों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और स्कूली विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया.