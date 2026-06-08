राजिंदर राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को विकास के लिए चुना था, लेकिन सरकार विकास कार्यों की बजाय अन्य विवादों में घिरी हुई दिखाई दे रही है. उन्होंने कथित “अटैची मामले” का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए. राणा ने कहा कि यदि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और यदि आरोप सही हैं तो मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए.