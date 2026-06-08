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अटैची मामले में कांग्रेस हाईकमान को मुख्यमंत्री सुक्खू को पद से हटाना चाहिए- राजिंदर राणा

Rajinder Rana on Sukhu Government: उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा उठाए गए कथित “पांच अटैचियों” के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. राणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का साढ़े तीन साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार और विवादों से घिरा रहा है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 08, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:35 PM IST
अटैची मामले में कांग्रेस हाईकमान को मुख्यमंत्री सुक्खू को पद से हटाना चाहिए- राजिंदर राणा

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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