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Hamirpur News(अरविंदर सिंह): सुजानपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजिंदर राणा ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस के ही नेता नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया.
राजिंदर राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को विकास के लिए चुना था, लेकिन सरकार विकास कार्यों की बजाय अन्य विवादों में घिरी हुई दिखाई दे रही है. उन्होंने कथित “अटैची मामले” का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए. राणा ने कहा कि यदि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और यदि आरोप सही हैं तो मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए.
उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा उठाए गए कथित “पांच अटैचियों” के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए. राणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का साढ़े तीन साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार और विवादों से घिरा रहा है.
नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए कथित नशे संबंधी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि ये आरोप विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने नेता ही लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा है.
राजिंदर राणा ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन पहले इन आरोपों पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि विमल नेगी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच से प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में मदद मिल रही है.
भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार से इन सभी मुद्दों पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब देने की मांग की और कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है.