राजेंद्र राणा का CM सुक्खू पर बड़ा हमला, बोले- ‘सवाल उठाओ तो FIR, क्या यही है लोकतंत्र?’

राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उनके खाते में 18 लाख रुपये आए थे. राणा ने कहा कि जब हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई. हालांकि, इन आरोपों और दावों पर संबंधित पक्ष का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है.