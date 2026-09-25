राजेंद्र राणा का CM सुक्खू पर बड़ा हमला, बोले- ‘सवाल उठाओ तो FIR, क्या यही है लोकतंत्र?’

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Hamirpur News: हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस और कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने वाले चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर विषय है.
राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई विधायक सरकार की नीतियों या कमियों पर सवाल उठाए और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाए. उन्होंने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले आगे चलकर बेअसर साबित होंगे.
सरकार पर सत्ता के कथित दुरुपयोग का आरोप
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सत्ता का कथित दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को अपने खिलाफ उठ रही आवाजों का जवाब तथ्यों और नीतियों के माध्यम से देना चाहिए.
राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उनके खाते में 18 लाख रुपये आए थे. राणा ने कहा कि जब हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई. हालांकि, इन आरोपों और दावों पर संबंधित पक्ष का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है.
मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण पर भी उठाए सवाल
राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय के कायाकल्प पर खर्च किए जा रहे धन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्माण या सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हेरिटेज भवन से जुड़े काम को लेकर सवाल हैं.
उन्होंने दावा किया कि इस कार्यालय पर अब तक करीब 20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और भविष्य में खर्च 50 से 60 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. राणा ने कहा कि जब प्रदेश पर कर्ज का दबाव है और अस्पतालों में दवाइयों तथा सड़कों से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे उठ रहे हैं, तो सरकारी धन के इस्तेमाल की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होनी चाहिए.
राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार को विपक्ष और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री पर बीएनएस की धारा के अर्थ को बदलकर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया, हालांकि इस संबंध में उन्होंने अपने बयान में किसी विशिष्ट न्यायिक या प्रशासनिक आदेश का उल्लेख नहीं किया.