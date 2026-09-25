Add Zee Business As A Preferred Source
App

राजेंद्र राणा का CM सुक्खू पर बड़ा हमला, बोले- ‘सवाल उठाओ तो FIR, क्या यही है लोकतंत्र?’

Rajinder Rana: भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने हिमाचल सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और पुलिस कार्रवाई का सहारा लेने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री कार्यालय के खर्च पर भी सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:22 PM IST
राजेंद्र राणा का CM सुक्खू पर बड़ा हमला, बोले- ‘सवाल उठाओ तो FIR, क्या यही है लोकतंत्र?’

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियां पूरी, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भर्ती रैली
2
3
4
5