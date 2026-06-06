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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जिला परिषद और बीडीसी प्रतिनिधियों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से प्रदेश के हजारों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और उन्हें चुनने वाले लाखों मतदाताओं का अपमान हुआ है. यह बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना के भी खिलाफ है.
डॉ. बिंदल ने कहा कि जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. एक जिला परिषद सदस्य 20 से 25 हजार मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के विश्वास के आधार पर चुना जाता है. ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में यह कहना कि उनकी अहमियत केवल एक दिन की है, लोकतंत्र और जनमत दोनों का अपमान है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को कमतर आंकती रही है और मुख्यमंत्री के बयान से पंचायतों, जिला परिषदों तथा बीडीसी प्रतिनिधियों के प्रति उपेक्षा का भाव साफ दिखाई देता है.
डॉ. बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया हर प्रतिनिधि सम्मान का पात्र होता है. संविधान ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को विशेष महत्व दिया है और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से गांवों और स्थानीय स्तर पर विकास कार्य संचालित किए जाते हैं. ऐसे प्रतिनिधियों का अपमान लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने जैसा है.
उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार को नकार दिया है. नगर निगमों, नगर परिषदों, जिला परिषदों और पंचायत स्तर पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. जनता के इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं.
डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस सरकार जनता से राजनीतिक प्रतिशोध लेने की मानसिकता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया तेज कर दी. सिरमौर समेत कई इलाकों में कॉलेजों और स्कूलों को बंद करने के फैसले जनता के साथ अन्याय हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अपने बयान पर तत्काल माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों जनप्रतिनिधियों और लाखों मतदाताओं का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी.