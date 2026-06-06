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CM ने हजारों जनप्रतिनिधियों और लाखों मतदाताओं का अपमान किया, जनता कभी माफ नहीं करेगी- डॉ. राजीव बिंदल

Shimla News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को कमतर आंकती रही है और मुख्यमंत्री के बयान से पंचायतों, जिला परिषदों तथा बीडीसी प्रतिनिधियों के प्रति उपेक्षा का भाव साफ दिखाई देता है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:42 PM IST
CM ने हजारों जनप्रतिनिधियों और लाखों मतदाताओं का अपमान किया, जनता कभी माफ नहीं करेगी- डॉ. राजीव बिंदल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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