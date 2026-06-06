डॉ. बिंदल ने कहा कि जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. एक जिला परिषद सदस्य 20 से 25 हजार मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के विश्वास के आधार पर चुना जाता है. ऐसे प्रतिनिधियों के बारे में यह कहना कि उनकी अहमियत केवल एक दिन की है, लोकतंत्र और जनमत दोनों का अपमान है.