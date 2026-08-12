/पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस को लेकर कांग्रेस पर बरसे राकेश जमवाल; बोले- ‘सुख की सरकार’ नहीं ‘बोझ की सरकार’

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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने के फैसले पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की आर्थिक नीति का मूल मंत्र टैक्स बढ़ाना, सेस लगाना और जनता पर बोझ डालना बन गया है.
राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2023 में डीजल पर VAT लगभग ₹4.40 से बढ़ाकर ₹7.40 प्रति लीटर किया था. इसके छह महीने बाद जुलाई 2023 में इसे फिर ₹3 बढ़ाकर ₹10.40 प्रति लीटर कर दिया गया। इस तरह 2023 में दो चरणों में डीजल पर करीब ₹6 प्रति लीटर अतिरिक्त VAT का बोझ डाला गया.
उन्होंने कहा कि अब 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का नया अनाथ एवं विधवा सेस लागू कर दिया गया है. विधानसभा में पारित VAT संशोधन कानून सरकार को इस मद में अधिकतम ₹5 प्रति लीटर तक सेस लगाने की शक्ति देता है, जबकि वर्तमान अधिसूचना में दर 60 पैसे निर्धारित की गई है.
जमवाल ने कहा कि सरकार की टैक्स बढ़ाने की नीति पेट्रोलियम पदार्थों तक सीमित नहीं है. सीमेंट पर Additional Goods Tax ₹11 से बढ़ाकर ₹16 प्रति बैग किया गया, जिससे प्रति बैग ₹5 का अतिरिक्त बोझ पड़ा.
उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में डीजल महंगा होने का असर ढुलाई लागत पर पड़ता है और इसका प्रभाव सीमेंट, सरिया, रेत-बजरी, फल-सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर पड़ सकता है. किसान-बागवान, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और मकान बनाने वाले परिवारों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है.
राकेश जमवाल ने कहा कि अनाथ बच्चों और विधवाओं का कल्याण सरकार की जिम्मेदारी है और भाजपा ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है, लेकिन इसके लिए सरकार को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बजट से संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे ‘सुख की सरकार’ कहती है, लेकिन यह ‘बोझ की सरकार’ बन चुकी है. जमवाल ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 60 पैसे प्रति लीटर सेस पर पुनर्विचार करने और हर आर्थिक समस्या का समाधान जनता की जेब से तलाशना बंद करने की मांग की.