/पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस को लेकर कांग्रेस पर बरसे राकेश जमवाल; बोले- ‘सुख की सरकार’ नहीं ‘बोझ की सरकार’

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में डीजल महंगा होने का असर ढुलाई लागत पर पड़ता है और इसका प्रभाव सीमेंट, सरिया, रेत-बजरी, फल-सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर पड़ सकता है. किसान-बागवान, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और मकान बनाने वाले परिवारों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है.

राकेश जमवाल ने कहा कि अनाथ बच्चों और विधवाओं का कल्याण सरकार की जिम्मेदारी है और भाजपा ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है, लेकिन इसके लिए सरकार को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बजट से संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे ‘सुख की सरकार’ कहती है, लेकिन यह ‘बोझ की सरकार’ बन चुकी है. जमवाल ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 60 पैसे प्रति लीटर सेस पर पुनर्विचार करने और हर आर्थिक समस्या का समाधान जनता की जेब से तलाशना बंद करने की मांग की.