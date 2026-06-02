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राकेश पठानिया का बड़ा ऐलान! भड़वार वार्ड-2 के चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

नूरपुर में ममुह-गुरचाल वार्ड से विजयी जिला परिषद सदस्य पप्पी ने समर्थकों सहित पूर्व मंत्री राकेश पठानिया से मुलाकात की. इस दौरान पठानिया ने भड़वार वार्ड-2 जिला परिषद चुनाव परिणाम को तकनीकी खामी से प्रभावित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:19 PM IST

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राकेश पठानिया का बड़ा ऐलान! भड़वार वार्ड-2 के चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

Nurpur News: पंचायत और जिला परिषद चुनावों के बाद नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं. इसी कड़ी में ममुह-गुरचाल जिला परिषद वार्ड से विजयी जिला परिषद सदस्य पप्पी अपने समर्थकों के साथ पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया के आवास पहुंचे. यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी.

समर्थकों के साथ मनाया जीत का जश्न
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान राकेश पठानिया ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य पप्पी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि नूरपुर क्षेत्र से उनके समर्थित दो जिला परिषद सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं, जो संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की निष्ठा का प्रतीक है. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने चुनावी सफलता सुनिश्चित की है.

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कार्यकर्ताओं की मेहनत का बताया परिणाम
पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनावों के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया. उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन आने वाले समय में संगठन को और अधिक मजबूत करेगा तथा क्षेत्र में पार्टी की पकड़ को और मजबूती मिलेगी.

भड़वार वार्ड-2 के नतीजों पर उठाए सवाल
कार्यक्रम के दौरान राकेश पठानिया ने भड़वार वार्ड-2 जिला परिषद चुनाव परिणाम को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम तकनीकी खामी से प्रभावित हुआ है और इस संबंध में उन्हें गंभीर संदेह हैं.

पठानिया ने कहा कि वह इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देंगे और न्यायिक हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे. उनका कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है तथा यदि कहीं कोई तकनीकी त्रुटि हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए.

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा
इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पप्पी ने भी क्षेत्र की जनता और समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा. उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया.

नूरपुर क्षेत्र में चुनावी नतीजों के बाद जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच भड़वार वार्ड-2 के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट जाने की घोषणा ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है.

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