रक्षाबंधन पर ओक ओवर में खास उत्सव, महिलाओं ने CM सुक्खू को बांधी राखी

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Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी शिमला स्थित ओक ओवर में भी रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंची महिलाओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना की.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं का आभार जताते हुए प्रदेशवासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है. यह पर्व रिश्तों में स्नेह और आपसी विश्वास को मजबूत करने का संदेश देता है.
मुख्यमंत्री ने कामना की कि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए. ओक ओवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की.
रक्षाबंधन पर सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इससे पहले रक्षाबंधन पर केवल महिला कर्मचारियों को छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश का लाभ दिया गया है.
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं. प्रदेशभर में भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते को लेकर उत्साह का माहौल है.