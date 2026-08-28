रक्षाबंधन पर ओक ओवर में खास उत्सव, महिलाओं ने CM सुक्खू को बांधी राखी

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी शिमला स्थित ओक ओवर में भी रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंची महिलाओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना की.