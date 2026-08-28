रक्षाबंधन पर BJP का वार, रीना कश्यप ने महिलाओं को याद दिलाई 1500 रुपये की गारंटी

रीना कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है. भाजपा विधायक का आरोप है कि प्रदेश की कई महिलाएं आज भी इस गारंटी के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं.