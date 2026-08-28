रक्षाबंधन पर BJP का वार, रीना कश्यप ने महिलाओं को याद दिलाई 1500 रुपये की गारंटी

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Himachal Pradesh News(अंकुश डोभाल): रक्षाबंधन के मौके पर हिमाचल प्रदेश की सियासत में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की कांग्रेस की गारंटी को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा विधायक रीना कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधते हुए महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है.
रीना कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है. भाजपा विधायक का आरोप है कि प्रदेश की कई महिलाएं आज भी इस गारंटी के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं.
1500 रुपये के इंतजार को लेकर सरकार पर निशाना
रीना कश्यप ने कहा कि हिमाचल की बहनें हर महीने 1500 रुपये मिलने का इंतजार कर रही हैं और अब यह इंतजार नाराजगी में बदल रहा है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब महिलाएं केवल हर महीने मिलने वाली राशि की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पांच साल के पूरे बकाये की मांग कर रही हैं.
भाजपा विधायक ने रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन भाई-बहन के रिश्ते और प्यार का प्रतीक है. ऐसे मौके पर प्रदेश की महिलाओं को सरकार की ओर से अपने हक की राशि मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है.
क्या है महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी.
साल 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने. इसके बाद से ही भाजपा इस चुनावी वादे को लेकर सरकार को घेरती रही है.
सरकार की ओर से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की गई है. हालांकि यह राशि सभी महिलाओं को बिना शर्त नहीं दी जा रही है, बल्कि योजना के तहत निर्धारित पात्रता और शर्तों के आधार पर लाभ दिया जाता है.
घोषणाओं के बजाय जवाब दे सरकार. रीना कश्यप
रीना कश्यप ने कहा कि सरकार को अब केवल घोषणाएं करने के बजाय महिलाओं को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए. उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर जहां बहनें अपने भाइयों से उपहार की उम्मीद करती हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की महिलाएं सरकार से अपने हक के 1500 रुपये का इंतजार कर रही हैं.
भाजपा विधायक के इस बयान के बाद रक्षाबंधन के मौके पर हिमाचल की राजनीति में महिलाओं को दी गई 1500 रुपये की गारंटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.