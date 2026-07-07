CM सुक्खू के मंदिर दौरे पर भाजपा का तीखा हमला, बिंदल बोले- '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'

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Shimla News/Ankush Dhobal: अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. मंगलवार को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय 'दीपकमल' में आयोजित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई.
राजीव बिंदल बोले- कांग्रेस का बदला रुख सवालों के घेरे में
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस का राम मंदिर को लेकर बदला हुआ रुख उसकी अवसरवादी राजनीति को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही, वही अब राजनीतिक कारणों से मंदिरों का रुख कर रही है.
उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के मंदिर दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कांग्रेस की स्थिति की तुलना कहावत "100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" से की.
जयराम ठाकुर का बयान
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अब सनातन परंपरा और धार्मिक आस्था की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर श्रद्धा और विश्वास का स्थान है, इसलिए इसे राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को राजनीतिक बयानबाजी से दूर रखना चाहिए.
अनुराग ठाकुर ने भी साधा निशाना
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का राम मंदिर को लेकर रुख समय के साथ बदलता रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान राम और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पहले अलग विचार रखती थी, जबकि अब मंदिरों में जाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण लंबे संघर्ष के बाद संभव हुआ और इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए इस विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की बजाय श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए.
चढ़ावा विवाद पर तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी
राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. एक ओर मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के मंदिर दौरे और कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक कदम करार दिया.