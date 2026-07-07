CM सुक्खू के मंदिर दौरे पर भाजपा का तीखा हमला, बिंदल बोले- '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'

अनुराग ठाकुर ने भी साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का राम मंदिर को लेकर रुख समय के साथ बदलता रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान राम और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पहले अलग विचार रखती थी, जबकि अब मंदिरों में जाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही है.