Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM सुक्खू के मंदिर दौरे पर भाजपा का तीखा हमला, बिंदल बोले- '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'

Himachal Political News: राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेताओं राजीव बिंदल, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मंदिर दौरे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST
CM सुक्खू के मंदिर दौरे पर भाजपा का तीखा हमला, बिंदल बोले- '100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼
Chandigarh Police Challan9 min ago
2
amritsar news17 min ago
3
Khanna Roof Drama26 min ago
4
tript rajinder singh bajwa35 min ago
5
Shimla News56 min ago