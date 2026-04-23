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दत्तनगर मिल्क प्लांट के बाहर दुग्ध उत्पादकों का प्रदर्शन, कम दाम और देरी से भुगतान पर रोष

Rampur Bushahr Dairy Farmers Protest News: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी कहा कि भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा कई दुग्ध संग्रहण केंद्रों पर गुणवत्ता जांच की मशीनें या तो खराब पड़ी हैं या उपलब्ध ही नहीं हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:40 PM IST

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दत्तनगर मिल्क प्लांट के बाहर दुग्ध उत्पादकों का प्रदर्शन, कम दाम और देरी से भुगतान पर रोष

Rampur Bushahr Dairy Farmers Protest News(बिशेश्वर नेगी):  हिमाचल प्रदेश के सतलुज घाटी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। शिमला जिले के दत्तनगर स्थित मिल्क प्लांट के बाहर करसोग, आनी, निरमंड, ननखड़ी, रामपुर, घानवी, कुमारसैन और कोटगढ़ सहित कई क्षेत्रों से आए सैकड़ों दुग्ध उत्पादकों ने जोरदार प्रदर्शन किया.

दुग्ध उत्पादकों ने नेशनल हाईवे से दत्तनगर मिल्क प्लांट तक रैली निकाली और प्लांट परिसर में धरना देकर अपनी मांगें रखीं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा. जहां सरकारी दर 50 से 60 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है, वहीं उन्हें केवल 30 से 40 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया जा रहा है.

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी कहा कि भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा कई दुग्ध संग्रहण केंद्रों पर गुणवत्ता जांच की मशीनें या तो खराब पड़ी हैं या उपलब्ध ही नहीं हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता.

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करसोग के दुग्ध उत्पादक खेमराज शर्मा ने बताया कि पूरे क्षेत्र में किसानों को कम दाम मिल रहे हैं और समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा. वहीं पूर्व विधायक और माकपा नेता Rakesh Singha ने कहा कि दूध की गुणवत्ता के आधार पर सही मूल्य मिलना चाहिए और भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाना चाहिए.

दुग्ध उत्पादक संघ के राज्य संयोजक प्रेम चौहान ने भी मांग रखी कि पशु चारे को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए और भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी हो. वहीं महिला दुग्ध उत्पादक दीपा वर्मा ने कहा कि कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें बेहद कम दाम मिल रहे हैं, जो सरासर अन्याय है.

प्रदर्शन के बाद मिल्क प्लांट प्रबंधन ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी.

दुग्ध उत्पादकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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