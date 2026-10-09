रामपुर में HRTC बस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत, चालक-परिचालक समेत 23 यात्री घायल

Rampur Bushahr Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कराली राय के पास हुए इस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक समेत 23 यात्री घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में भर्ती कराया गया है. एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला रेफर किया गया है.