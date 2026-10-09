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रामपुर में HRTC बस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत, चालक-परिचालक समेत 23 यात्री घायल

Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर में कराली राय के पास HRTC बस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत हो गई, जबकि चालक-परिचालक समेत 23 यात्री घायल हुए. बस करीब 50 मीटर नीचे गौशाला पर जा गिरी.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 09, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 02:35 PM IST
रामपुर में HRTC बस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत, चालक-परिचालक समेत 23 यात्री घायल

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