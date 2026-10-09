रामपुर में HRTC बस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत, चालक-परिचालक समेत 23 यात्री घायल

राज्य चुनें
Rampur Bushahr Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. कराली राय के पास हुए इस हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक समेत 23 यात्री घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में भर्ती कराया गया है. एक घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला रेफर किया गया है.
सड़क से नीचे गौशाला पर गिरी बस, तीन बार पलटी
जानकारी के अनुसार, HRTC की बस शुक्रवार सुबह रामपुर की ओर आ रही थी. इसी दौरान कराली राय के पास बस अचानक सड़क से नीचे उतर गई और करीब 50 मीटर नीचे एक गौशाला के ऊपर जा गिरी. बताया जा रहा है कि दुर्घटना के दौरान बस तीन बार पलटी.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. बस के गौशाला के ऊपर गिरने से बड़ा हादसा होने से टलने की बात भी सामने आई है.
20 वर्षीय वंश की मौत, बहन और बच्ची सुरक्षित
इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक की पहचान कराली निवासी 20 वर्षीय वंश के रूप में हुई है. बताया गया है कि हादसे के समय वंश के साथ उसकी बहन और बहन की छोटी बच्ची भी बस में मौजूद थीं. राहत की बात है कि दोनों सुरक्षित हैं.
हादसे में घायल यात्रियों का खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है. एक यात्री की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए शिमला भेजा गया है.
HRTC बसों की व्यवस्था पर उठे सवाल
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं और व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
स्थानीय लोगों ने सरकार से HRTC की बसों की स्थिति और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है. हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.
फिलहाल प्रशासन और अस्पताल में घायलों के उपचार से जुड़ी कार्रवाई जारी है. दुर्घटना के कारणों की पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही हो सकेगी.