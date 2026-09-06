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रामपुर-हरोली पुल के पास पुलिस की गाड़ी पलटी, DSP समेत दो बाल-बाल बचे

Una Accident: रामपुर-हरोली पुल के पास टायर फटने से पुलिस की गाड़ी खेत में पलट गई. DSP बिन्नी मिन्हास समेत दो लोग बाल-बाल बचे। हादसे की सूचना पर डिप्टी CM अस्पताल पहुंचे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 06, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:02 PM IST
रामपुर-हरोली पुल के पास पुलिस की गाड़ी पलटी, DSP समेत दो बाल-बाल बचे

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