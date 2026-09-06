रामपुर-हरोली पुल के पास पुलिस की गाड़ी पलटी, DSP समेत दो बाल-बाल बचे

हादसे के बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने DSP बिन्नी मिन्हास का CT स्कैन समेत आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है और घबराने की कोई बात नहीं है। जांच के बाद वह अस्पताल से वापस लौट गए। वहीं, वाहन चालक को किसी तरह की चोट नहीं लगी.