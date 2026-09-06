रामपुर-हरोली पुल के पास पुलिस की गाड़ी पलटी, DSP समेत दो बाल-बाल बचे

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Una News: ऊना जिले में रामपुर-हरोली पुल के नजदीक पुलिस की गाड़ी टायर फटने के कारण खेत में पलट गई, हादसे के समय वाहन में DSP बिन्नी मिन्हास समेत दो लोग सवार थे. दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किया.
जानकारी के अनुसार, DSP बिन्नी मिन्हास उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं और उनका वाहन उप मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल था. रामपुर-हरोली पुल के पास अचानक पुलिस वाहन का टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी खेत में जाकर पलट गई.
हादसे के बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने DSP बिन्नी मिन्हास का CT स्कैन समेत आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है और घबराने की कोई बात नहीं है। जांच के बाद वह अस्पताल से वापस लौट गए। वहीं, वाहन चालक को किसी तरह की चोट नहीं लगी.
हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री
हादसे की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अस्पताल पहुंचे और DSP बिन्नी मिन्हास का हालचाल जाना. उन्होंने चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और इलाज को लेकर जरूरी जानकारी हासिल की.
दौरे और कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच स्टाफ सदस्य की दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचने को उप मुख्यमंत्री की मानवीय संवेदनशीलता के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने चिकित्सकों से लगातार बिन्नी मिन्हास के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली.