Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3236712
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

“कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी” — रणधीर शर्मा का बड़ा दावा, बोले- जनता ने सरकार को पूरी तरह नकारा

हिमाचल में नगर निगम, जिला परिषद और पंचायत चुनाव परिणामों के बाद भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ जनादेश हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:53 PM IST

Trending Photos

“कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी” — रणधीर शर्मा का बड़ा दावा, बोले- जनता ने सरकार को पूरी तरह नकारा

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी Randhir Sharma ने चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का फैसला बताते हुए कहा कि इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है.

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विभिन्न कारणों का हवाला देकर लंबे समय तक स्थानीय निकाय चुनावों को टालने का प्रयास करती रही, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े. उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है.

उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. भाजपा नेता के अनुसार, इन नतीजों से स्पष्ट है कि जनता राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब चुनावी गारंटियों और घोषणाओं की वास्तविक स्थिति को समझ चुकी है. उन्होंने दावा किया कि यही कारण है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला.

भाजपा नेता ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पार्टी के कई नेता स्वयं हार के पीछे आंतरिक मतभेदों को कारण बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठित रूप से जनता के बीच काम कर रही है और चुनाव परिणाम उसी का प्रतिबिंब हैं.

साथ ही उन्होंने आगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों में जनादेश का सम्मान करने की बात कही और चेतावनी दी कि यदि कहीं भी प्रशासनिक दबाव या शक्ति के दुरुपयोग का प्रयास हुआ तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी.

रणधीर शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों को भाजपा भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानती है और पार्टी आगामी चुनावों में भी जनता का समर्थन मिलने को लेकर आश्वस्त है.

TAGS

Shimla NewsRandhir SharmaHimachal Pradesh

Trending news

Ferozepur news
1,30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
Tarn Taran News
ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Kiratpur Sahib News
ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’
Fazilka Amanat Kamboj
ਅਮਾਨਤ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ
2x2x2 Rule
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ 2x2x2 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Bilaspur News
निर्धारित रूट पर बसें न चलने से ग्रामीणों में रोष, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
Durgiana Temple Reel Controversy
ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੀਲ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
Instagram Plus Subscription
Instagram ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Kewal Singh Dhillon Punjab BJP President
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ
Jalandhar road accident
ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟੀ