“कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल हार चुकी” — रणधीर शर्मा का बड़ा दावा, बोले- जनता ने सरकार को पूरी तरह नकारा

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी Randhir Sharma ने चुनाव परिणामों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का फैसला बताते हुए कहा कि इन नतीजों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है.

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विभिन्न कारणों का हवाला देकर लंबे समय तक स्थानीय निकाय चुनावों को टालने का प्रयास करती रही, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े. उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है.

उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. भाजपा नेता के अनुसार, इन नतीजों से स्पष्ट है कि जनता राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है.

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रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब चुनावी गारंटियों और घोषणाओं की वास्तविक स्थिति को समझ चुकी है. उन्होंने दावा किया कि यही कारण है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला.

भाजपा नेता ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पार्टी के कई नेता स्वयं हार के पीछे आंतरिक मतभेदों को कारण बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठित रूप से जनता के बीच काम कर रही है और चुनाव परिणाम उसी का प्रतिबिंब हैं.

साथ ही उन्होंने आगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों में जनादेश का सम्मान करने की बात कही और चेतावनी दी कि यदि कहीं भी प्रशासनिक दबाव या शक्ति के दुरुपयोग का प्रयास हुआ तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी.

रणधीर शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों को भाजपा भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानती है और पार्टी आगामी चुनावों में भी जनता का समर्थन मिलने को लेकर आश्वस्त है.