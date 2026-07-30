'CM सुक्खू BJP फोबिया से ग्रस्त'... रणधीर शर्मा का बड़ा हमला, बोले- हर मुद्दे पर भाजपा को ठहराते हैं जिम्मेदार

BJP विधायकों को लेकर दावे पर भी जवाब

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें भाजपा के विधायकों के कांग्रेस में आने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक जनता की समस्याओं को लेकर सरकार से मिलते हैं, इसका अर्थ पार्टी बदलने की इच्छा नहीं है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.