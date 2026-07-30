Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /CM सुक्खू BJP फोबिया से ग्रस्त... रणधीर शर्मा का बड़ा हमला, बोले- हर मुद्दे पर भाजपा को ठहराते हैं जिम्मेदार

'CM सुक्खू BJP फोबिया से ग्रस्त'... रणधीर शर्मा का बड़ा हमला, बोले- हर मुद्दे पर भाजपा को ठहराते हैं जिम्मेदार

हिमाचल भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'भाजपा फोबिया' से ग्रस्त बताया. उन्होंने ADR रिपोर्ट, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, पंचायत चुनाव और कांग्रेस की राजनीति को लेकर भी कई सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:23 PM IST
'CM सुक्खू BJP फोबिया से ग्रस्त'... रणधीर शर्मा का बड़ा हमला, बोले- हर मुद्दे पर भाजपा को ठहराते हैं जिम्मेदार

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Ajinkya Rahane Retirement29 min ago
2
Anti-Sacrilege Act Punjab38 min ago
3
Himachal Weather57 min ago
4
Fazilka drain dispute1 hr ago
5
Punjab bandh call2 hrs ago