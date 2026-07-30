'CM सुक्खू BJP फोबिया से ग्रस्त'... रणधीर शर्मा का बड़ा हमला, बोले- हर मुद्दे पर भाजपा को ठहराते हैं जिम्मेदार

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह "भाजपा फोबिया" से ग्रस्त हो चुके हैं और प्रदेश का कोई भी मुद्दा सामने आने पर बिना तथ्यों के भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं.
ADR रिपोर्ट को लेकर भी साधा निशाना
रणधीर शर्मा ने कहा कि हाल ही में एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे के आधार पर जारी रिपोर्ट में उनकी संपत्ति करीब 7.80 करोड़ रुपये बताई गई. उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दीं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहे हैं.
'प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दें ध्यान'
भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की बजाय प्रदेश की आर्थिक स्थिति और जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद नए करों और शुल्कों का बोझ बढ़ाया है, जबकि फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर हुई है.
पंचायत चुनाव परिणामों का किया जिक्र
रणधीर शर्मा ने दावा किया कि पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री बौखला गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों पर की गई टिप्पणियां जनप्रतिनिधियों और उन्हें चुनने वाली जनता का अपमान हैं.
'जो बिकने वाले हैं' वाले बयान पर प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री के "जो बिकने वाले हैं, वे बिक जाएं" वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो यह उनकी अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों की निष्ठा पर सवाल उठाने जैसा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए.
BJP विधायकों को लेकर दावे पर भी जवाब
रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें भाजपा के विधायकों के कांग्रेस में आने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक जनता की समस्याओं को लेकर सरकार से मिलते हैं, इसका अर्थ पार्टी बदलने की इच्छा नहीं है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.
अंत में रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर निराशा का माहौल है और कई कार्यकर्ता तथा नेता भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है.