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ट्रेकिंग से पहले पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य; जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

Dharamshala News : कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रेकिंग रूटों पर हाल के समय में ट्रेकर्स के फंसने, लापता होने तथा दुर्घटनाओं का शिकार होने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 10, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:13 AM IST
ट्रेकिंग से पहले पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य; जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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