/रैहन में 19.36 करोड़ की सीवरेज-पेयजल योजना ने पकड़ी रफ्तार, अब लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा

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Himachal (अंकुश डोभाल): फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैहन कस्बे में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजना पर तेजी से काम चल रहा है. सोमवार को फतेहपुर के विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने रैहन में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया. इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सीवरेज और पेयजल सुविधाएं मिलेंगी.
पंचायतों के लिए करीब 19.36 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज और पेयजल विकास योजना पर काम किया जा रहा है. इस योजना का शुरुआत पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है. अब निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है.
परियोजना के तहत सीवरेज लाइन बिछाने के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य जरूरी निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं. विभाग के अनुसार अब तक करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. अधिकारियों का कहना है कि बाकी कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.
इस दौरान विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कुतखाना गांव का भी दौरा किया. यहां लंबे समय से कुछ परिवार पेयजल की समस्या से परेशान थे. ग्रामीणों से किए गए वादे के अनुसार गांव में नया पानी का टैंक तैयार किया गया है और अब प्रभावित परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाया जा रहा है. विधायक ने मौके पर पहुंचकर पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं.
ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से वे पानी की कमी का सामना कर रहे थे. नई व्यवस्था शुरू होने के बाद उनकी परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है. उन्होंने इस काम के लिए विधायक और संबंधित विभाग का आभार भी जताया.
विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीवरेज, पेयजल, सड़क और अन्य विकास कार्यों को बारी-बारी से पूरा किया जा रहा है. आने वाले समय में भी विकास कार्यों की रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के पूरा होने के बाद रैहन क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.