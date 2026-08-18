/रैहन में 19.36 करोड़ की सीवरेज-पेयजल योजना ने पकड़ी रफ्तार, अब लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा

विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीवरेज, पेयजल, सड़क और अन्य विकास कार्यों को बारी-बारी से पूरा किया जा रहा है. आने वाले समय में भी विकास कार्यों की रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के पूरा होने के बाद रैहन क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.