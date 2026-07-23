/नीट पेपर लीक पर केंद्र पर बरसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना दुर्भाग्यपूर्ण

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Shimla News/ Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र की बड़ी विफलता बताया है. उन्होंने कहा कि देशभर में छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है और ऐसे मामलों में सरकार को समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अब तक इस्तीफा नहीं देने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए. उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
हिमाचल में परीक्षाएं हो रही हैं कंप्यूटराइज्ड
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप के बजाय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक की संभावनाओं को कम करने के लिए कई भर्ती और चयन परीक्षाएं अब कंप्यूटर आधारित माध्यम से करवाई जा रही हैं.
CBSE स्कूलों में मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में घोषित सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएंगी. उन्होंने कहा कि करीब 9 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और भर्ती प्रक्रिया जारी है. प्रिंसिपलों की नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि अन्य पदों पर चयन का कार्य प्रगति पर है.
JBT शिक्षकों की मांगों पर सरकार सकारात्मक
जेबीटी शिक्षकों द्वारा क्लस्टर सिस्टम का विरोध किए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी उचित होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा.
3 हजार पद जल्द भरने का दावा
रोहित ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल से स्वीकृत स्कूलों में शिक्षकों के 3,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में करीब 14,000 नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी.