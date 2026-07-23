/नीट पेपर लीक पर केंद्र पर बरसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना दुर्भाग्यपूर्ण

Shimla News/ Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र की बड़ी विफलता बताया है. उन्होंने कहा कि देशभर में छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है और ऐसे मामलों में सरकार को समय रहते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अब तक इस्तीफा नहीं देने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया.