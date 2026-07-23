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नीट पेपर लीक पर केंद्र पर बरसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना दुर्भाग्यपूर्ण

Rohit Thakur: हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने NEET पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. साथ ही शिक्षकों की भर्ती, CBSE स्कूलों और JBT शिक्षकों के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:34 PM IST
नीट पेपर लीक पर केंद्र पर बरसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बोले- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना दुर्भाग्यपूर्ण

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