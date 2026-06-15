रोहड़ू में मजबूत हो रही भाजपा की पकड़

इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि रोहड़ू लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब यहां भी भाजपा लगातार अपना आधार मजबूत कर रही है. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता का रुझान तेजी से भाजपा की ओर बढ़ रहा है.