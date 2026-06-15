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रोहड़ू में कांग्रेस को बड़ा झटका, 31 नेता-कार्यकर्ता BJP में हुए शामिल

Himachal Politics News: हिमाचल के रोहड़ू में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा ने इसे वीरभद्र सिंह के गढ़ में बढ़ते जनसमर्थन का संकेत बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 15, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:04 PM IST
रोहड़ू में कांग्रेस को बड़ा झटका, 31 नेता-कार्यकर्ता BJP में हुए शामिल

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