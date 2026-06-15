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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. क्षेत्र के 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली. इस घटनाक्रम के बाद रोहड़ू की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
कई प्रभावशाली चेहरे भाजपा में शामिल
भाजपा का दामन थामने वालों में मुंछाड़ा पंचायत से निर्विरोध चुने गए उपप्रधान हैरी गेज़टा और लोअर कोटि से बीडीसी सदस्य रितु प्रमुख रूप से शामिल हैं. भाजपा नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे पार्टी की नीतियों और संगठन में बढ़ते जनविश्वास का प्रमाण बताया.
रोहड़ू में मजबूत हो रही भाजपा की पकड़
इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि रोहड़ू लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब यहां भी भाजपा लगातार अपना आधार मजबूत कर रही है. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता का रुझान तेजी से भाजपा की ओर बढ़ रहा है.
कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
संजीव कटवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकार के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है. उनके अनुसार समाज का हर वर्ग मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है और जनता बदलाव चाहती है.
2027 चुनाव को लेकर भाजपा का दावा
भाजपा नेता ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई तय है.
चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है असर
रोहड़ू में एक साथ 31 नेताओं और कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम क्षेत्र के भविष्य के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, जबकि भाजपा इसे अपनी संगठनात्मक मजबूती के रूप में देख रही है.