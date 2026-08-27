रक्षाबंधन पर सजे बिलासपुर के बाजार; रुद्राक्ष और भगवान शिव की राखियों की बढ़ी मांग!

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Bilaspur (विजय भारद्वाज): रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बिलासपुर जिले के बाजार पूरी तरह सज गए हैं. भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक यह त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है. बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी के बाजारों में रंग-बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं. इस बार अंबाला, लुधियाना और चंडीगढ़ में बनी मेड इन इंडिया राखियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.
सावन का महीना होने के कारण इस बार धार्मिक आस्था से जुड़ी राखियों की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. रुद्राक्ष, भगवान शिव डोरी, चंदन और शिवलिंग वाली राखियां लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. वहीं बच्चों के लिए छोटा भीम, गणपति, लड्डू गोपाल, खाटू श्याम और गुड्डे वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं. बाजार में हर उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग डिजाइन और कीमतों की राखियां उपलब्ध हैं.
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहकों की पसंद में पारंपरिक और धार्मिक डिजाइन वाली राखियां अधिक शामिल हैं. वहीं बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कार्टून और धार्मिक पात्रों वाली राखियां भी बड़ी संख्या में मंगवाई गई हैं. दुकानदारों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन तक बिक्री में और तेजी आएगी.
चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर इस बार राखी बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. पिछले वर्षों की तुलना में चांदी की राखियों की मांग कम हो गई है. अधिकतर लोग डोरी से बनी आकर्षक और किफायती राखियां खरीदना पसंद कर रहे हैं. इससे बाजार में साधारण और डिजाइनर राखियों की बिक्री बढ़ी है.
दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए इस बार कोरियर और डाक के माध्यम से भी राखियां भेजने की व्यवस्था की गई है. इससे वे लोग भी आसानी से अपने भाई-बहनों तक राखी पहुंचा पा रहे हैं, जो दूसरे शहरों या राज्यों में रहते हैं.
रक्षाबंधन के नजदीक आते ही बाजारों में रौनक लगातार बढ़ रही है. दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी और तेज होगी. रंग-बिरंगी राखियों, उपहारों और मिठाइयों से सजे बाजार इस पर्व की खुशियों को और भी खास बना रहे हैं. भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का यह त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं.