रक्षाबंधन पर सजे बिलासपुर के बाजार; रुद्राक्ष और भगवान शिव की राखियों की बढ़ी मांग!

Bilaspur (विजय भारद्वाज): रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बिलासपुर जिले के बाजार पूरी तरह सज गए हैं. भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक यह त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है. बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी के बाजारों में रंग-बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं. इस बार अंबाला, लुधियाना और चंडीगढ़ में बनी मेड इन इंडिया राखियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.