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सैंज घाटी में आपदा के बाद भी नहीं सुधरे हालात, ग्रामीणों ने सड़कें बहाल करने और सुरक्षा इंतजाम की उठाई मांग

कुल्लू की सैंज घाटी में आपदा के एक साल बाद भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं. कई सड़कें अब भी बंद हैं, ग्रामीण टैक्सी और पैदल सफर करने को मजबूर हैं, जबकि जीवानाला की कृत्रिम झील मानसून में बड़े खतरे की आशंका बढ़ा रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST
सैंज घाटी में आपदा के बाद भी नहीं सुधरे हालात, ग्रामीणों ने सड़कें बहाल करने और सुरक्षा इंतजाम की उठाई मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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