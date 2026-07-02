/सैंज घाटी में आपदा के बाद भी नहीं सुधरे हालात, ग्रामीणों ने सड़कें बहाल करने और सुरक्षा इंतजाम की उठाई मांग

जीवानाला की कृत्रिम झील बनी चिंता का कारण

ग्राम पंचायत रैला के उपप्रधान पराग ठाकुर ने बताया कि जीवानाला क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील संभावित खतरे का कारण बनी हुई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक झील के सुरक्षित निकास या अन्य आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं. उनका मानना है कि बादल फटने जैसी स्थिति में यह झील बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.