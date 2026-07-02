/सैंज घाटी में आपदा के बाद भी नहीं सुधरे हालात, ग्रामीणों ने सड़कें बहाल करने और सुरक्षा इंतजाम की उठाई मांग

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के साथ ही कुल्लू जिले की सैंज घाटी के लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. वर्ष 2023 और 2025 की प्राकृतिक आपदाओं में भारी जान-माल का नुकसान झेलने के बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावित क्षेत्रों में अब तक स्थायी सुधार कार्य नहीं हो पाए हैं. कई सड़कें आज भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं और लोग परिवहन सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं.
कई सड़कें अब भी बंद, टैक्सी और पैदल सफर को मजबूर लोग
बंजार उपमंडल की सैंज घाटी में कई संपर्क मार्ग अब भी क्षतिग्रस्त हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें बंद होने के कारण उन्हें टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है. इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए आने-जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है.
ग्रामीणों ने लगाए लापरवाही के आरोप
ग्राम पंचायत बनोगी की प्रधान आशा राणा ने कहा कि कई स्थान अब भी भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बने हुए हैं. उनकी पंचायत के कई गांवों में बस सेवाएं बंद हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि बीते एक वर्ष में स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
वहीं ग्राम पंचायत धाऊगी के प्रधान जीत ठाकुर ने बताया कि कई सड़कों पर अब भी मलबा पड़ा हुआ है और पिछले वर्ष भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें या अन्य सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए हैं. उनका कहना है कि यदि इस बार भारी बारिश हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.
बाजार से जुड़ी सड़क भी खतरे में
सैंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष झाबे राम ने बताया कि मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क अब तक पूरी तरह पक्की नहीं हो पाई है. सड़क किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवार भी पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि यदि सैंज नदी का जलस्तर बढ़ा तो सड़क दोबारा क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे बाजार का संपर्क टूटने का खतरा रहेगा.
जीवानाला की कृत्रिम झील बनी चिंता का कारण
ग्राम पंचायत रैला के उपप्रधान पराग ठाकुर ने बताया कि जीवानाला क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील संभावित खतरे का कारण बनी हुई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक झील के सुरक्षित निकास या अन्य आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं. उनका मानना है कि बादल फटने जैसी स्थिति में यह झील बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.
सड़क निर्माण को लेकर विभागों में उलझा मामला
ग्राम पंचायत रैला के प्रधान टेक सिंह ने बताया कि उनकी पंचायत की सड़क अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी है. उनके अनुसार सड़क की जिम्मेदारी को लेकर संबंधित विभागों के बीच स्पष्टता नहीं है, जिससे मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने प्रशासन और सरकार से मानसून के दौरान लोगों की सुरक्षा और आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.
मानसून से पहले स्थायी समाधान की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि हर आपदा के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो करते हैं, लेकिन पुनर्वास और स्थायी सुरक्षा उपायों पर अपेक्षित गति से काम नहीं हो पाता. ग्रामीणों ने सरकार से सड़कों की मरम्मत, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य और संभावित जोखिम वाले स्थानों पर समय रहते प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.