संजौली में नशे पर पुलिस का शिकंजा, 24 ग्राम चिट्टा और 7 ग्राम MDM के साथ दो गिरफ्तार

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला के संजौली क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को चिट्टा और MDM समेत गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और 7 ग्राम MDM बरामद किया है. मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर की शाम संजौली थाना की टीम लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास गश्त कर रही थी और नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति बतीश कॉलोनी के पास नशीले पदार्थ बेचने की नीयत से घूम रहे हैं.
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों को रोका और उनके बैग की तलाशी ली. तलाशी के दौरान करीब 24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और लगभग 7 ग्राम MDM बरामद हुआ.
दोनों आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 45 वर्षीय बलदेव सिंह, निवासी सेक्टर 41-डी, बढ़ेड़ी, चंडीगढ़ और 23 वर्षीय साहिल, निवासी देवग, डाकघर देवला, तहसील सुन्नी, जिला शिमला के रूप में हुई है.
पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR नंबर 65/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 में मामला दर्ज किया है. कोर्ट से आरोपियों का चार दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया गया है.
सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. साथ ही पुलिस मामले से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों और नशे की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है.