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संजौली में नशे पर पुलिस का शिकंजा, 24 ग्राम चिट्टा और 7 ग्राम MDM के साथ दो गिरफ्तार

Drug Smuggling: शिमला के संजौली में पुलिस ने 24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और 7 ग्राम MDM के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 06, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:47 PM IST
संजौली में नशे पर पुलिस का शिकंजा, 24 ग्राम चिट्टा और 7 ग्राम MDM के साथ दो गिरफ्तार

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