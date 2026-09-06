संजौली में नशे पर पुलिस का शिकंजा, 24 ग्राम चिट्टा और 7 ग्राम MDM के साथ दो गिरफ्तार

Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला के संजौली क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को चिट्टा और MDM समेत गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और 7 ग्राम MDM बरामद किया है. मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.