पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद आयोजित भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्ती ने कहा कि भाजपा लगातार विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों को उठाती रही है, लेकिन सरकार उन्हें दबाने का प्रयास करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चेस्टर हिल प्रकरण, विकास परियोजनाओं में अनियमितताएं और सरकारी कार्यालयों में बढ़ता भ्रष्टाचार गंभीर चिंता का विषय हैं.