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हिमाचल में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम पर, सतपाल सत्ती का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

Una News: सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके अनुसार, जब सत्ताधारी दल के नेता ही भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:59 PM IST
हिमाचल में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम पर, सतपाल सत्ती का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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