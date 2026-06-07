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Una News(राकेश मल्ही): भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और प्रशासनिक अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई है.
पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद आयोजित भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्ती ने कहा कि भाजपा लगातार विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों को उठाती रही है, लेकिन सरकार उन्हें दबाने का प्रयास करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चेस्टर हिल प्रकरण, विकास परियोजनाओं में अनियमितताएं और सरकारी कार्यालयों में बढ़ता भ्रष्टाचार गंभीर चिंता का विषय हैं.
सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके अनुसार, जब सत्ताधारी दल के नेता ही भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है.
उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि माफिया, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है, जिससे आम जनता परेशान है. सत्ती ने कहा कि युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन तथा प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए जनता को वर्तमान सरकार के खिलाफ एकजुट होना होगा.
भाजपा विधायक ने हाल ही में हुए पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिले जनसमर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और जनहित में कार्य करने का आह्वान किया.
सतपाल सत्ती ने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस सरकार की नीतियों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी.