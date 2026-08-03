/श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ बिलासपुर, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

खंडमुखेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़ी आस्था

बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित प्राचीन खंडमुखेश्वर शिवलिंग पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. मान्यता है कि छह मुख और तीन नेत्रों वाले इस प्राचीन शिवलिंग का इतिहास पुराने बिलासपुर शहर से जुड़ा है. भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद जब पुराना शहर गोविंद सागर झील में समा गया, तब इस प्राचीन शिवलिंग को सुरक्षित रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था.