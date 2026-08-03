/श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ बिलासपुर, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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Bilaspur News: श्रावण मास के पहले सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की. श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की.शिव मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की कतारें
सावन के पहले सोमवार के अवसर पर बिलासपुर के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते नजर आए. पूरे मंदिर परिसर में 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से भक्तिमय माहौल बना रहा.
शिव भक्तों ने लगाया खीर और फलों का भंडारा
धार्मिक आयोजन के साथ-साथ कई स्थानों पर शिव भक्तों ने श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए खीर, फल और अन्य प्रसाद का भंडारा भी लगाया. लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। बस स्टैंड के समीप स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भी दिनभर भंडारे का आयोजन किया गया.
खंडमुखेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए उमड़ी आस्था
बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित प्राचीन खंडमुखेश्वर शिवलिंग पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. मान्यता है कि छह मुख और तीन नेत्रों वाले इस प्राचीन शिवलिंग का इतिहास पुराने बिलासपुर शहर से जुड़ा है. भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद जब पुराना शहर गोविंद सागर झील में समा गया, तब इस प्राचीन शिवलिंग को सुरक्षित रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था.
'सावन में जलाभिषेक से पूरी होती हैं मनोकामनाएं'
लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी बाबूराम शर्मा ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. उन्होंने कहा कि सावन के पहले सोमवार को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिन मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं.