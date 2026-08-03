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श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ बिलासपुर, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Sawan 2026: श्रावण मास के पहले सोमवार पर हिमाचल के बिलासपुर स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और कई स्थानों पर खीर व फलों का भंडारा भी लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:27 PM IST
श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ बिलासपुर, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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