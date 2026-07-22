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शिमला में BJP और SFI कार्यकर्ता आमने-सामने, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धक्कामुक्की

शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा और SFI कार्यकर्ताओं के बीच प्रदर्शन के दौरान धक्कामुक्की हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया और हालात पर काबू पाया।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:06 PM IST
शिमला में BJP और SFI कार्यकर्ता आमने-सामने, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धक्कामुक्की

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