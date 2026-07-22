शिमला में BJP और SFI कार्यकर्ता आमने-सामने, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धक्कामुक्की

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Shimla News/Ankush Dhobal: राजधानी शिमला में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई. दोनों संगठनों के कार्यकर्ता अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और हल्की धक्कामुक्की की नौबत आ गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.
जानकारी के अनुसार, एक ओर भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर एसएफआई कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. इसी दौरान एसएफआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.
भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप
घटना के बाद भाजपा नेता करन नंदा ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेकर शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया था. उनका कहना है कि एसएफआई कार्यकर्ता बिना अनुमति भाजपा के प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया.
भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को एसएफआई कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकना चाहिए था, ताकि दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा न होती.
एसएफआई ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, एसएफआई और सीटू (CITU) के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने कहा कि एसएफआई कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं.
विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि शिमला की घटना में भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास भाजपा की ओर से किया गया.
पुलिस ने समय रहते संभाले हालात
दोनों पक्षों के आमने-सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल बीच-बचाव कर उन्हें अलग किया. कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई. इसके बाद भाजपा और एसएफआई दोनों ने अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन जारी रखा. पुलिस ने घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.