शिमला में BJP और SFI कार्यकर्ता आमने-सामने, उपायुक्त कार्यालय के बाहर धक्कामुक्की

Shimla News/Ankush Dhobal: राजधानी शिमला में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई. दोनों संगठनों के कार्यकर्ता अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और हल्की धक्कामुक्की की नौबत आ गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.