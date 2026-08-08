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शिमला में भाजपा की तिरंगा यात्रा, जयराम ठाकुर ने किया ‘हर घर तिरंगा’ का आह्वान

Shimla News: स्वतंत्रता दिवस से पहले शिमला में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली. जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 08, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:20 PM IST
शिमला में भाजपा की तिरंगा यात्रा, जयराम ठाकुर ने किया ‘हर घर तिरंगा’ का आह्वान

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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