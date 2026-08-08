शिमला में भाजपा की तिरंगा यात्रा, जयराम ठाकुर ने किया ‘हर घर तिरंगा’ का आह्वान

वहीं, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि देश में देशभक्ति का माहौल बने और पूरा देश एकता के सूत्र में बंधे, इसी उद्देश्य से देशभर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी और तिरंगे की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया है. ऐसे में हर घर में तिरंगा फहराकर उनके बलिदान को याद करने और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने की जरूरत है.