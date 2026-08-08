शिमला में भाजपा की तिरंगा यात्रा, जयराम ठाकुर ने किया ‘हर घर तिरंगा’ का आह्वान

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Shimla News(अंकुश डोभाल): स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को शिमला में तिरंगा यात्रा निकाली गई यात्रा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
तिरंगा यात्रा सीटीओ चौक से शुरू होकर शेर-ए-पंजाब, मालरोड होते हुए रिज मैदान पहुंची. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगे नजर आए। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया.
जयराम ठाकुर ने किया हर घर तिरंगा का आह्वान
तिरंगा यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना को और मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा संगठन की ओर से देशभर में जिला मुख्यालयों और विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है.
जयराम ठाकुर ने लोगों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए.
देश को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश
वहीं, भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि देश में देशभक्ति का माहौल बने और पूरा देश एकता के सूत्र में बंधे, इसी उद्देश्य से देशभर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश की आजादी और तिरंगे की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया है. ऐसे में हर घर में तिरंगा फहराकर उनके बलिदान को याद करने और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने की जरूरत है.
‘तिरंगा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक’
सुरेश कश्यप ने कहा कि तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बढ़-चढ़कर भाग लेने और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने का संदेश दिया गया.