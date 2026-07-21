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शिमला पुलिस ने पंजाब के युवक को 16 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू

Drug Smuggling: शिमला के चिड़गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के 23 वर्षीय युवक को 16 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया. एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:45 PM IST
शिमला पुलिस ने पंजाब के युवक को 16 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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