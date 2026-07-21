/शिमला पुलिस ने पंजाब के युवक को 16 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू

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Shimla News: शिमला जिले के चिड़गांव थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक युवक को करीब 16 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को चिड़गांव थाना की टीम आंध्रा पावर हाउस, चिड़गांव के समीप गश्त और अपराध निवारण ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर क्षेत्र में आने वाला है.
सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 16 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ.
बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना चिड़गांव में अभियोग संख्या 68/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय मनीन्दर सिंह, पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है. पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था, इसका स्रोत क्या है और इसे किसे सप्लाई किया जाना था. मामले में संभावित ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.