/शिमला पुलिस ने पंजाब के युवक को 16 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा, सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू

Shimla News: शिमला जिले के चिड़गांव थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक युवक को करीब 16 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.