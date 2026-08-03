/शिमला में चिट्टा तस्करी का नया जुगाड़ फेल! हेलमेट की पैडिंग में छिपाई थी हेरोइन, दो युवक गिरफ्तार

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए हेरोइन को हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर छिपा रखा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी चालाकी नहीं चल सकी.