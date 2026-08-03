/शिमला में चिट्टा तस्करी का नया जुगाड़ फेल! हेलमेट की पैडिंग में छिपाई थी हेरोइन, दो युवक गिरफ्तार

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए हेरोइन को हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर छिपा रखा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी चालाकी नहीं चल सकी.
गुप्त सूचना पर शोघी बैरियर पर की गई नाकाबंदी
पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर शोघी बैरियर पर विशेष नाकाबंदी की गई. सूचना थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर हेलमेट के अंदर हेरोइन छिपाकर शिमला की ओर आ रहे हैं.
तलाशी में मिला करीब 9 ग्राम चिट्टा
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों युवकों को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली. जांच के दौरान आरोपी ध्रुव सलोतरा (23) निवासी शिमला के हेलमेट की इनर पैडिंग के भीतर सावधानी से छिपाई गई करीब 9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पश्चिमी शिमला थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था.