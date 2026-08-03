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शिमला में चिट्टा तस्करी का नया जुगाड़ फेल! हेलमेट की पैडिंग में छिपाई थी हेरोइन, दो युवक गिरफ्तार

Drug Smuggling: शिमला पुलिस ने शोघी बैरियर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हेलमेट की पैडिंग में छिपाकर ले जाई जा रही करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद की. एनडीपीएस एक्ट के तहत दो युवकों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 03, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:54 PM IST
शिमला में चिट्टा तस्करी का नया जुगाड़ फेल! हेलमेट की पैडिंग में छिपाई थी हेरोइन, दो युवक गिरफ्तार

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