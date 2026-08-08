शिमला DC ऑफिस कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा- जयराम ठाकुर

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Jairam Thakur News(अंकुश डोभाल): शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि शिमला का DC कार्यालय कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के पास बहुमत है.
शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम ठाकुर ने बीजेपी के 13 जिला परिषद सदस्यों का परिचय करवाया. उन्होंने दावा किया कि दो अन्य सदस्यों से भी पार्टी का संपर्क है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है.
DC से तीन दिन से संपर्क की कोशिश
जयराम ठाकुर ने कहा कि वह पिछले तीन दिनों से शिमला के DC अनुपम कश्यप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई है. उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे चिंताजनक स्थिति बताया.
उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला DC कार्यालय कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करने में जानबूझकर देरी की जा रही है.
2 दिन में तारीख नहीं आई तो DC ऑफिस का घेराव
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर अगले दो दिनों के भीतर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं की गई, तो बीजेपी DC कार्यालय का घेराव करेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी.
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आने पर यह अवमानना का विषय भी बन सकता है.