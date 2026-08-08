शिमला DC ऑफिस कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा- जयराम ठाकुर

Jairam Thakur News(अंकुश डोभाल): शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि शिमला का DC कार्यालय कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के पास बहुमत है.