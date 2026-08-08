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शिमला DC ऑफिस कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा- जयराम ठाकुर

Jairam Thakur on Shimla DC Office: शिमला जिला परिषद चुनाव को लेकर जयराम ठाकुर ने DC ऑफिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 2 दिन में चुनाव की तारीख नहीं आई तो बीजेपी DC कार्यालय का घेराव करेगी और कोर्ट जाएगी.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 08, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:35 PM IST
शिमला DC ऑफिस कांग्रेस कार्यालय की तरह काम कर रहा- जयराम ठाकुर

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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