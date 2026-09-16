/ढली में 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद, बैकवर्ड लिंक खंगालते ही खुला पंजाब कनेक्शन; मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने 6.5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद करने का दावा किया. इसके बाद चालक दुष्यंत वर्मा (25), निवासी सुन्नी, शिमला और उसके साथ बैठे अक्षय शर्मा (24), निवासी आनी, कुल्लू को गिरफ्तार किया गया. मामले में ढली थाने में अभियोग संख्या 84/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS Act की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की है.