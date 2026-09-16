/ढली में 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद, बैकवर्ड लिंक खंगालते ही खुला पंजाब कनेक्शन; मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. ढली पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए इसके कथित मुख्य सप्लायर को पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई आरोपियों से पूछताछ और मामले की बैकवर्ड लिंक जांच के आधार पर की गई.
पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त 2026 को ढली थाना पुलिस की टीम भट्टाकुफर-ढली टनल मार्ग पर गश्त और अपराध रोकथाम ड्यूटी पर थी. इसी दौरान टीम ने शक के आधार पर एक कार को जांच के लिए रोका. वाहन में दो युवक सवार थे.
कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने 6.5 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद करने का दावा किया. इसके बाद चालक दुष्यंत वर्मा (25), निवासी सुन्नी, शिमला और उसके साथ बैठे अक्षय शर्मा (24), निवासी आनी, कुल्लू को गिरफ्तार किया गया. मामले में ढली थाने में अभियोग संख्या 84/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS Act की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की है.
बैकवर्ड लिंक से सामने आया पंजाब कनेक्शन
एएसपी मेहर पंवर के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रखते हुए चिट्टे की सप्लाई के पीछे के नेटवर्क की जानकारी जुटानी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर मुख्य सप्लायर के रूप में अजय कुमार का नाम सामने आया.
पुलिस का दावा है कि अजय कुमार ने चिट्टा पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र से हासिल किया था और बाद में मोहाली में अक्षय शर्मा को सौंपा था. जांच के दौरान दोनों के बीच 10,500 रुपये के कथित वित्तीय लेन-देन और फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR से भी अहम सुराग मिलने की बात पुलिस ने कही है.
फाजिल्का में दबिश देकर गिरफ्तारी
जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ढली पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम को पंजाब भेजा गया. पुलिस के अनुसार, टीम ने 14 सितंबर 2026 को फाजिल्का जिले की जलालाबाद तहसील के गांव मोजेवाला में दबिश दी और अजय कुमार (24) को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
दूसरे आरोपियों और सप्लायरों की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर नशे की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस अंतरराज्यीय नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और नशीले पदार्थ की सप्लाई किन माध्यमों से की जा रही थी.
फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.