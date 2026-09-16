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ढली में 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद, बैकवर्ड लिंक खंगालते ही खुला पंजाब कनेक्शन; मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

Chitta Case: ढली में 6.5 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बैकवर्ड लिंक खंगाला. फाजिल्का से कथित मुख्य सप्लायर अजय कुमार गिरफ्तार.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:08 PM IST
ढली में 6.5 ग्राम चिट्टा बरामद, बैकवर्ड लिंक खंगालते ही खुला पंजाब कनेक्शन; मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

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