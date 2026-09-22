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शिमला के दिनेश भट्ट बने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, मंगलवार को ली शपथ

शिमला के दिनेश भट्ट को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. 2008 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 22, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:36 PM IST
शिमला के दिनेश भट्ट बने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, मंगलवार को ली शपथ

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