शिमला के दिनेश भट्ट बने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, मंगलवार को ली शपथ

Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला के रहने वाले और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्होंने मंगलवार को पद की शपथ ली. न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की नियुक्ति से शिमला और हिमाचल से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है.