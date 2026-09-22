शिमला के दिनेश भट्ट बने दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, मंगलवार को ली शपथ

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला के रहने वाले और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उन्होंने मंगलवार को पद की शपथ ली. न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की नियुक्ति से शिमला और हिमाचल से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है.
शिमला में जन्म, संजौली कॉलेज से की पढ़ाई
न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट का जन्म वर्ष 1969 में शिमला में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एडवर्ड्स स्कूल से पूरी की और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संजौली कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वर्ष 1993 में एलएलबी की डिग्री हासिल की.
एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की. शिमला में वकालत और पढ़ाई के दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान दिया.
दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में हासिल किया था पहला स्थान
वर्ष 2008 में दिनेश भट्ट का चयन दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर हुआ. खास बात यह रही कि उन्होंने चयन परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था.
दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में करीब 16 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न अदालतों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वह दिल्ली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं.
सामाजिक गतिविधियों में भी रहे सक्रिय
शिमला में पढ़ाई और वकालत के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट ने सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया. उन्होंने दिव्यांग लोगों, बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की मदद की. इसके अलावा वह वृक्षारोपण जैसी पर्यावरण संबंधी गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं.
न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट नियमित रक्तदाता भी हैं. अब दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी शुरू हुई है.