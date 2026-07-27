डोडरा क्वार में अवैध भांग की खेती पर पुलिस का बड़ा अभियान, 2 मामलों में 2,860 पौधे नष्ट

Shimla News/Ankush Dhobal: शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्र में अवैध भांग की खेती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने अभियान के दौरान 2,860 अवैध भांग के पौधों का पता लगाकर अधिकांश पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी गई है.