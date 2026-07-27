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डोडरा क्वार में अवैध भांग की खेती पर पुलिस का बड़ा अभियान, 2 मामलों में 2,860 पौधे नष्ट

Illegal Cannabis Cultivation: डोडरा क्वार क्षेत्र में शिमला पुलिस ने अवैध भांग की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,860 पौधों को नष्ट किया. दो लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:49 PM IST
डोडरा क्वार में अवैध भांग की खेती पर पुलिस का बड़ा अभियान, 2 मामलों में 2,860 पौधे नष्ट

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