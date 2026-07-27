डोडरा क्वार में अवैध भांग की खेती पर पुलिस का बड़ा अभियान, 2 मामलों में 2,860 पौधे नष्ट

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Shimla News/Ankush Dhobal: शिमला जिले के डोडरा क्वार क्षेत्र में अवैध भांग की खेती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. पुलिस ने अभियान के दौरान 2,860 अवैध भांग के पौधों का पता लगाकर अधिकांश पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी गई है.
गश्त के दौरान हुआ खुलासा
एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को पुलिस चौकी डोडरा क्वार की टीम गश्त और कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर थी. इसी दौरान ग्राम गोसांगू में दो स्थानों पर अवैध रूप से भांग की खेती किए जाने का मामला सामने आया.
दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
पहले मामले में एफआईआर संख्या 69/2026 के तहत खसरा नंबर-42 में सूर्य देव निवासी धन्द्रावाड़ी के कब्जे वाली भूमि पर 1,550 भांग के पौधे पाए गए. इनमें से 1,530 पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि शेष पौधों को कानूनी प्रक्रिया के लिए कब्जे में लिया गया।
दूसरे मामले में एफआईआर संख्या 70/2026 के तहत खसरा नंबर-41 में उजेंद्री देवी निवासी धन्द्रावाड़ी की भूमि पर 1,310 भांग के पौधे मिले. इनमें से 1,290 पौधों को नष्ट कर दिया गया और बाकी पौधों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया.
एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच जारी
पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसएसपी ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
लोगों से सहयोग की अपील
जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध भांग की खेती, नशा तस्करी या इससे जुड़ी किसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.