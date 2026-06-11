Shimla News: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. जांच में सामने आया है कि तस्कर हेरोइन (चिट्टा) की खेप को दूध, कुरकुरे और अन्य खाद्य पदार्थों के खाली पैकेटों में छिपाकर शिमला पहुंचाते थे. पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपये के लेनदेन के भी सबूत मिले हैं.