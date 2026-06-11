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Shimla News: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. जांच में सामने आया है कि तस्कर हेरोइन (चिट्टा) की खेप को दूध, कुरकुरे और अन्य खाद्य पदार्थों के खाली पैकेटों में छिपाकर शिमला पहुंचाते थे. पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपये के लेनदेन के भी सबूत मिले हैं.
बिहार से लेकर हरियाणा तक जुड़ी सप्लाई चेन
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विशाल यादव और उसके भाई जय प्रकाश यादव, दोनों निवासी बिहार, को गिरफ्तार किया. पूछताछ, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मुख्य सप्लायर तक पहुंची और फरीदाबाद से रवि अहिरवार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार रवि अहिरवार वर्ष 2025 से मोहाली में रहकर हिमाचल प्रदेश में नशे की सप्लाई करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था.
वीडियो भेजकर बताई जाती थी ड्रग्स की लोकेशन
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शिमला के आईएसबीटी टुटीकंडी और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टे की खेप को दूध और कुरकुरे के पैकेटों में छिपाकर अलग-अलग स्थानों पर रख देता था. इसके बाद वह उन स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर मुख्य संचालक को भेजता था.
भुगतान की पुष्टि होने के बाद खरीदारों को लोकेशन साझा की जाती थी, जिससे बिना सीधे संपर्क के ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी.
एक साल में 50 बार पहुंचा शिमला
पुलिस के मुताबिक रवि अहिरवार कमीशन के आधार पर काम करता था और पिछले एक वर्ष में करीब 50 बार शिमला आ चुका था. मुख्य आरोपी के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो और डिजिटल रिकॉर्ड से उसकी भूमिका की पुष्टि हुई है.
तीन महीने में 1.25 करोड़ का लेनदेन
शिमला पुलिस की जांच में केवल पिछले तीन महीनों के दौरान इस नेटवर्क के जरिए करीब 1.25 करोड़ रुपये के लेनदेन के प्रमाण मिले हैं. अब पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच आगे बढ़ा रही है.
7 ग्राम चिट्टे की बरामदगी से खुला पूरा नेटवर्क
यह खुलासा बालूगंज थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की जांच के दौरान हुआ. 24 अप्रैल 2026 को पुलिस ने अविनाश चौहान नामक व्यक्ति से करीब 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. इसी मामले की तफ्तीश में पूरा नेटवर्क सामने आया.
2026 में दोगुनी हुई हेरोइन बरामदगी
शिमला पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में करीब एक किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जबकि वर्ष 2026 में अब तक दो किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है.
इसके अलावा वर्ष 2026 में बैकवर्ड लिंकज के आधार पर 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या केवल सात थी. वहीं इस साल अब तक 37 ड्रग सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा चुका है.
अंतरराज्यीय नेटवर्क पर पुलिस का फोकस
शिमला पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई केवल स्थानीय स्तर की बरामदगी तक सीमित नहीं है. पुलिस का मुख्य लक्ष्य नशे की सप्लाई चेन और अंतरराज्यीय नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है. आने वाले समय में भी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.