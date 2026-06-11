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दूध और कुरकुरे के पैकेट में छिपकर शिमला पहुंचता था चिट्टा! 1.25 करोड़ के ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा

Shimla Drug Network: शिमला पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दूध और कुरकुरे के पैकेटों में छिपाकर हेरोइन (चिट्टा) शिमला पहुंचाई जा रही थी. जांच में 1.25 करोड़ रुपये के लेनदेन और कई राज्यों से जुड़े तस्करों का खुलासा हुआ.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:44 PM IST
दूध और कुरकुरे के पैकेट में छिपकर शिमला पहुंचता था चिट्टा! 1.25 करोड़ के ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा

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