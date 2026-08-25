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शिमला में गुलाब जामुन की चाशनी में मिले कॉकरोच! विभाग ने 2 क्विंटल मिठाइयां कराईं नष्ट

Shimla Raid: बालूगंज में खाद्य विभाग की जांच के दौरान गुलाब जामुन की चाशनी में कॉकरोच मिले. खाद्य सुरक्षा के लिहाज से करीब 2 क्विंटल मिठाइयां नष्ट कराई गईं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:01 PM IST
शिमला में गुलाब जामुन की चाशनी में मिले कॉकरोच! विभाग ने 2 क्विंटल मिठाइयां कराईं नष्ट

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