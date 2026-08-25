/शिमला में गुलाब जामुन की चाशनी में मिले कॉकरोच! विभाग ने 2 क्विंटल मिठाइयां कराईं नष्ट

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Shimla News/Ankush Dobhal: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने मंगलवार को शिमला के बालूगंज बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान एक मिठाई की दुकान पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई. यहां गुलाब जामुन की चाशनी में कॉकरोच पाए गए.
खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाई गई करीब दो क्विंटल मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया. विभाग की टीम ने प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए.
7 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए
सहायक आयुक्त डॉ. विजया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा की टीम ने बाजार में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान गुणवत्ता की जांच के लिए कुल 7 सैंपल लिए गए.
इनमें कलर्ड रसगुल्ला, बर्फी, मिल्क केक, घी और अन्य मिठाइयों के नमूने शामिल हैं. सभी सैंपलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मिठाइयों में रंग को लेकर सख्त चेतावनी
सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने सभी खाद्य कारोबारियों को FSSAI के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को विशेष रूप से चेताया कि खाद्य पदार्थों में केवल अनुमत रंगों का ही निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए.
उन्होंने कहा कि किसी भी अनधिकृत या हानिकारक रंग का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
त्योहारी सीजन में जारी रहेगा अभियान
विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और सैंपलिंग का अभियान लगातार जारी रहेगा. अधिकारियों का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है.