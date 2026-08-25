/शिमला में गुलाब जामुन की चाशनी में मिले कॉकरोच! विभाग ने 2 क्विंटल मिठाइयां कराईं नष्ट

Shimla News/Ankush Dobhal: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने मंगलवार को शिमला के बालूगंज बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान एक मिठाई की दुकान पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई. यहां गुलाब जामुन की चाशनी में कॉकरोच पाए गए.