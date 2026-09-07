शिमला में निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर, बड़ा हादसा टला; बाल-बाल बचे लोग

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Shimla Accident News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया. हिमलैंड के पास निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा काफी जोरदार था, लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई.
हिमलैंड के पास हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात हिमलैंड के पास निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हुई। टक्कर के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों से जुड़ी जानकारी जुटाई और हादसे की जांच शुरू कर दी.
हादसा कैसे हुआ? जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के मुताबिक फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों वाहनों की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई. हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.