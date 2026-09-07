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शिमला में निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर, बड़ा हादसा टला; बाल-बाल बचे लोग

Shimla Accident News: शिमला में रविवार देर रात हिमलैंड के पास निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। राहत की बात है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 07, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:42 AM IST
शिमला में निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर, बड़ा हादसा टला; बाल-बाल बचे लोग

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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