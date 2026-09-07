शिमला में निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर, बड़ा हादसा टला; बाल-बाल बचे लोग

Shimla Accident News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया. हिमलैंड के पास निजी बस और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा काफी जोरदार था, लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई.