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शिमला में HRTC बस से 13 ग्राम चिट्टा बरामद, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Drug Smuggling: शिमला में HRTC बस की तलाशी के दौरान 19 वर्षीय युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. बालूगंज पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:21 PM IST
शिमला में HRTC बस से 13 ग्राम चिट्टा बरामद, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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