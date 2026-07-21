शिमला में HRTC बस से 13 ग्राम चिट्टा बरामद, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

राज्य चुनें
Drug Smuggling: शिमला में HRTC बस की तलाशी के दौरान 19 वर्षीय युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ. बालूगंज पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Shimla News/Ankush Dhobal: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एचआरटीसी बस से सफर कर रहे एक युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को पुलिस थाना बालूगंज और स्पेशल सेल शिमला की संयुक्त टीम शोघी क्षेत्र में गश्त और अपराध निवारण ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान एक एचआरटीसी बस की तलाशी ली गई. जांच के दौरान एक युवक के पास से 13 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ.
बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 147/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय ठाकुर उर्फ अजू (19) पुत्र बसंत लाल, निवासी निरमंड, जिला कुल्लू के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी. मामले की विस्तृत जांच जारी है.