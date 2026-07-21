शिमला में HRTC बस से 13 ग्राम चिट्टा बरामद, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Shimla News/Ankush Dhobal: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एचआरटीसी बस से सफर कर रहे एक युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है.