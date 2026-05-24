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शिमला में HRTC बस ड्राइवर के साथ मारपीट, रोडरेज के बाद लहूलुहान किया; यूनियन में रोष

Shimla News: जानकारी के अनुसार यह घटना रोडरेज के दौरान हुई, जहां किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बस ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान अवस्था में पहुंच गया.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 24, 2026, 11:18 AM IST

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शिमला में HRTC बस ड्राइवर के साथ मारपीट, रोडरेज के बाद लहूलुहान किया; यूनियन में रोष

Shimla News(अंकुश डोभाल): शिमला में रोडरेज का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां Himachal Road Transport Corporation (HRTC) के एक बस ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. आरोप है कि बाहरी राज्य से आए कुछ लोगों ने पहले ड्राइवर के साथ बहस की और बाद में उसे बुरी तरह पीट दिया.

जानकारी के अनुसार यह घटना रोडरेज के दौरान हुई, जहां किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बस ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान अवस्था में पहुंच गया.

घटना के बाद HRTC ड्राइवर यूनियन में रोष

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घटना के बाद HRTC ड्राइवर यूनियन में भारी नाराजगी देखी जा रही है. यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल सुनाई दे रहा है.

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