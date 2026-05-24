शिमला में HRTC बसों के पहिए थमे, वोल्वो चालक से मारपीट के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

Shimla HRTC Strike News: जानकारी के अनुसार वोल्वो बस चालक राजिंदर सिंह के साथ हुई मारपीट के बाद HRTC कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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Shimla HRTC Strike News(अंकुश डोभाल): शिमला में HRTC वोल्वो चालक के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. घटना के विरोध में Himachal Road Transport Corporation कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते शिमला समेत पूरे प्रदेश में HRTC बस सेवाएं प्रभावित हो गई हैं और कई स्थानों पर बसों के पहिए थम गए हैं.
जानकारी के अनुसार वोल्वो बस चालक राजिंदर सिंह के साथ हुई मारपीट के बाद HRTC कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन घटना में शामिल अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक कर्मचारी अपना विरोध जारी रखेंगे.
इस प्रदर्शन के चलते प्रदेश की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है. वहीं पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जाना है। ऐसे में बस सेवाएं बाधित होने से चुनावी व्यवस्थाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन की नजर स्थिति पर बनी हुई है.