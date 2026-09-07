शिमला में बालूगंज मस्जिद समेत टूटेंगे छह अवैध निर्माण

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Shimla News/Ankush Dobhal: राजधानी शिमला में अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में भवनों से जुड़े 20 मामलों की सुनवाई हुई. इनमें से छह मामलों में निर्माण को अवैध घोषित करते हुए उन्हें हटाने या तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं. इन मामलों में बालूगंज स्थित मस्जिद में हुआ निर्माण भी शामिल है.
पंथाघाटी से खलीनी तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बालूगंज की मस्जिद के अलावा पंथाघाटी, न्यू शिमला, फ्लावरडेल और खलीनी में किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी नियमों के विपरीत माना है. न्यू शिमला के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जबकि पंथाघाटी, फ्लावरडेल और खलीनी में एक-एक मामले में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण पर निगम की नजर
नगर निगम लंबे समय से ऐसे भवनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जहां स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण न करके अतिरिक्त हिस्से बनाए गए हैं. इनमें बिना अनुमति अतिरिक्त मंजिल, कमरे, बालकनी या अन्य संरचनाओं का निर्माण शामिल है.
निगम अधिकारियों के मुताबिक भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन मालिक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है. इसके बाद आयुक्त कोर्ट में सुनवाई और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है.
20 मामलों में से 6 पर तोड़ने के आदेश
शनिवार को हुई सुनवाई में कुल 20 मामलों को लिया गया. इनमें से छह मामलों में निर्माण हटाने के आदेश जारी हुए, जबकि बाकी 14 मामलों पर रिकॉर्ड और परिस्थितियों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा.
इन आदेशों के बाद संबंधित भवन मालिकों और निर्माणकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नगर निगम अब आदेशों के आधार पर मौके पर अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.
अवैध निर्माण को लेकर पहले भी उठते रहे सवाल
शिमला में स्वीकृत नक्शे से बाहर किए गए निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. शहर के अलग-अलग हिस्सों से अनधिकृत निर्माण की शिकायतें निगम तक पहुंचती रही हैं. अब आयुक्त कोर्ट की सुनवाई के बाद छह मामलों में कार्रवाई के आदेश जारी होने से निगम की कार्रवाई और तेज होने की संभावना है.