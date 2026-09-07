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शिमला में बालूगंज मस्जिद समेत टूटेंगे छह अवैध निर्माण

Shimla News: नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 20 मामलों की सुनवाई के बाद 6 अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं. बालूगंज मस्जिद समेत पंथाघाटी, न्यू शिमला, फ्लावरडेल और खलीनी के मामले शामिल हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:10 PM IST
शिमला में बालूगंज मस्जिद समेत टूटेंगे छह अवैध निर्माण

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