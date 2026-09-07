शिमला में बालूगंज मस्जिद समेत टूटेंगे छह अवैध निर्माण

अवैध निर्माण को लेकर पहले भी उठते रहे सवाल

शिमला में स्वीकृत नक्शे से बाहर किए गए निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. शहर के अलग-अलग हिस्सों से अनधिकृत निर्माण की शिकायतें निगम तक पहुंचती रही हैं. अब आयुक्त कोर्ट की सुनवाई के बाद छह मामलों में कार्रवाई के आदेश जारी होने से निगम की कार्रवाई और तेज होने की संभावना है.