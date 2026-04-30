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IGMC के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, KNH से गायनी वार्ड शिफ्ट करने के फैसले का विरोध तेज

IGMC Shimla Protest: शिमला में कमला नेहरू अस्पताल से गायनी वार्ड IGMC शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ महिलाओं का विरोध तेज हो गया है. जनवादी महिला समिति ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:53 PM IST

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IGMC के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, KNH से गायनी वार्ड शिफ्ट करने के फैसले का विरोध तेज

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल (KNH) से गायनी वार्ड शिफ्ट किए जाने के फैसले का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और शिमला नागरिक सभा ने एक बार फिर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग उठाई.

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि गायनी वार्ड को कमला नेहरू अस्पताल से हटाकर IGMC में शिफ्ट करने से महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उनका मानना है कि महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दोबारा विचार योग्य है.

महिलाओं ने उठाई नई बिल्डिंग बनाने की मांग
जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष फालमा चौहान ने कहा कि यदि सरकार महिलाओं को बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहती है, तो कमला नेहरू अस्पताल में ही नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाना चाहिए, न कि गायनी वार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए.

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उन्होंने कहा कि इस फैसले से गर्भवती महिलाओं और अन्य महिला मरीजों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी.

IGMC में भीड़ और संक्रमण का खतरा
फालमा चौहान ने बताया कि IGMC में पहले से ही मरीजों की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में गायनी वार्ड वहां शिफ्ट होने से महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल महिलाओं के लिए समर्पित अस्पताल है और वहां की सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए.

आंदोलन तेज करने और कोर्ट जाने की चेतावनी
जनवादी महिला समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा. साथ ही इस मामले को लेकर कानूनी विकल्प अपनाने और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार किया जा रहा है.

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस मुद्दे पर उन्हें शहरभर की महिलाओं और आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे यह विरोध अब और व्यापक रूप ले सकता है.

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