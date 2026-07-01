हिमाचल में भूस्खलन से बंद हुआ शिमला-मटौर NH-205! शिमला जाने से पहले जानें नया रूट

राज्य चुनें
Hmachal Landslide: हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के चलते शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-205) पर सोलन जिले के क्यारड के पास भूस्खलन हो गया, जिससे नमहोल मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.
यातायात बाधित होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला आने-जाने वाले वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं.
शिमला जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
बिलासपुर/हमीरपुर से शिमला जाने वाले वाहन
ब्रह्मपुखर – जुखाला – जब्बल पुल – रानीकोटला – खारसी – दाड़लामोड़ होते हुए शिमला जाएं।
शिमला से मंडी जाने वाले वाहन
शिमला – दाड़लामोड़ – नवगांव – खारसी – रानीकोटला – बैरी होते हुए मंडी मार्ग का उपयोग करें।
शिमला से बिलासपुर और हमीरपुर जाने वाले वाहन
शिमला – दाड़लामोड़ – खारसी – रानीकोटला – जब्बल – घाघस/ब्रह्मपुखर होते हुए बिलासपुर की ओर जाएं।
पुलिस ने की सावधानी बरतने की अपील
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे जारी किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि चालक अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचें, सड़क पर अनुशासन बनाए रखें और आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दें। इससे सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुचारु आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रशासन हालात पर रखे हुए है नजर
प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने का कार्य जारी है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए लोगों से मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।