हिमाचल में भूस्खलन से बंद हुआ शिमला-मटौर NH-205! शिमला जाने से पहले जानें नया रूट

प्रशासन हालात पर रखे हुए है नजर

प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने का कार्य जारी है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए लोगों से मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।