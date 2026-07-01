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हिमाचल में भूस्खलन से बंद हुआ शिमला-मटौर NH-205! शिमला जाने से पहले जानें नया रूट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते सोलन के क्यारड के पास भूस्खलन से शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-205) बंद हो गया है. बिलासपुर पुलिस ने शिमला, मंडी और बिलासपुर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 01, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:55 PM IST
हिमाचल में भूस्खलन से बंद हुआ शिमला-मटौर NH-205! शिमला जाने से पहले जानें नया रूट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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