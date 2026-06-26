हेल्पलाइन और क्यूआर कोड से दी गई जानकारी

अभियान के दौरान लोगों को राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी दी गई, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोग समय पर परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकें. कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सूचना बोर्डों पर क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराए गए, जिन्हें स्कैन कर लोग नशामुक्ति सेवाओं और अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.