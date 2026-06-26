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Shimla News/Ankush Dhobal: अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ का समापन समारोह आयोजित किया गया. 17 जून से 26 जून तक चले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश देना था.
साइकिल रैली से दिया जागरूकता का संदेश
अभियान के समापन अवसर पर जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है और नशा तस्करी में शामिल लोगों के साथ-साथ दोषी सरकारी कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील
कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया. इस दौरान उपस्थित लोगों को नशे के सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और सभी से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का संकल्प दिलाया गया.
विशेष रूप से युवाओं से अपील की गई कि वे नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं.
हेल्पलाइन और क्यूआर कोड से दी गई जानकारी
अभियान के दौरान लोगों को राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी दी गई, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोग समय पर परामर्श और सहायता प्राप्त कर सकें. कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सूचना बोर्डों पर क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराए गए, जिन्हें स्कैन कर लोग नशामुक्ति सेवाओं और अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.