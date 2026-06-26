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शिमला में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ का समापन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील

Nasha Mukt Bharat Abhiyan: शिमला के रिज मैदान में 'नशा मुक्त भारत अभियान' का समापन हुआ. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की बात कही. कार्यक्रम में साइकिल रैली निकाली गई और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:23 PM IST
शिमला में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ का समापन, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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