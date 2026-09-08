NDPS मामले में 1.64 करोड़ की संपत्ति सीज, शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा

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Shimla News/Ankush Dobhal: नशा तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस ने अब आर्थिक मोर्चे पर भी कार्रवाई तेज कर दी है. ठियोग में दर्ज एक NDPS मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़ी 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की हैं. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया इन संपत्तियों का संबंध नशे के अवैध कारोबार से अर्जित आय से पाया गया है.
नाई की दुकान से बरामद हुई थी 71 ग्राम अफीम
मामला पुलिस थाना ठियोग में 10 जून 2026 को FIR संख्या 77/2026 के तहत दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी सोहन लाल उर्फ हैपी की रहीघाट स्थित नाई की दुकान से करीब 71 ग्राम अफीम बरामद की थी. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि आरोपी लंबे समय से ठियोग, कोटखाई, रोहड़ू और आसपास के इलाकों में अफीम की अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ था.
आरोपी की संपत्तियों और आय के स्रोतों की जांच
जिला शिमला पुलिस की ASP सिटी मेहर पंवर के अनुसार, मामले में वित्तीय जांच के दौरान आरोपी और उसके सहयोगियों की संपत्तियों तथा आय के स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण किया गया. इस दौरान आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, दो मंजिला दुकान, वाहन और बैंक व डाकघर खातों में जमा रकम समेत कुल 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की पहचान हुई.
NDPS एक्ट के तहत सीज की गई संपत्तियां
पुलिस के अनुसार, जांच में प्रथम दृष्टया इन संपत्तियों को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित आय से जुड़ा पाया गया. इसके बाद संबंधित संपत्तियों को NDPS एक्ट के तहत सीज कर दिया गया.
2026 में 12 मामलों में 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज
शिमला पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक 12 NDPS मामलों में वित्तीय जांच के आधार पर 8 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल और वित्तीय संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि वर्ष 2024 और 2025 में NDPS मामलों में इस तरह की वित्तीय जांच या संपत्ति सीज करने की कार्रवाई नहीं की गई थी.
नशे के साथ अवैध कमाई पर भी होगी कार्रवाई
ASP सिटी मेहर पंवर ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी. नशे के कारोबार से अर्जित कथित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त/सीज करने की कार्रवाई भी आगे जारी रखी जाएगी.