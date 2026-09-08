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NDPS मामले में 1.64 करोड़ की संपत्ति सीज, शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा

NDPS Case: ठियोग NDPS मामले में शिमला पुलिस ने आरोपी और सहयोगियों से जुड़ी 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति सीज की. 2026 में 12 मामलों में 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:13 PM IST
NDPS मामले में 1.64 करोड़ की संपत्ति सीज, शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा

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