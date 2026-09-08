NDPS मामले में 1.64 करोड़ की संपत्ति सीज, शिमला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा

नाई की दुकान से बरामद हुई थी 71 ग्राम अफीम

मामला पुलिस थाना ठियोग में 10 जून 2026 को FIR संख्या 77/2026 के तहत दर्ज किया गया था. पुलिस ने आरोपी सोहन लाल उर्फ हैपी की रहीघाट स्थित नाई की दुकान से करीब 71 ग्राम अफीम बरामद की थी. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि आरोपी लंबे समय से ठियोग, कोटखाई, रोहड़ू और आसपास के इलाकों में अफीम की अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ था.