POCSO मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

Shimla News: जिला शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने इसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है.

दिसंबर 2024 में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर 2024 को थाना जुब्बल में एक नाबालिग बालिका से जुड़े गंभीर यौन अपराध के मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की और मामले की जांच शुरू की.

वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई जांच

जांच के दौरान पुलिस ने चिकित्सीय, वैज्ञानिक, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए. पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ-साथ मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहन जांच की गई. इसके बाद निर्धारित समय के भीतर अदालत में विस्तृत और मजबूत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया.

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अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने 3 जून 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसके अलावा आरोपी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख

शिमला पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में दोषियों को कानून के दायरे में लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.