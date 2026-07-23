शिमला में आदतन नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर कंडा जेल भेजा

कई मामलों में पहले भी दर्ज हैं केस

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनुज चौहान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई थानों में वर्ष 2023 और 2024 में मामले दर्ज हैं. इसके अलावा वर्ष 2014 में कंडाघाट थाना में सड़क दुर्घटना और 2016 में रोहड़ू थाना में जुआ अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है.