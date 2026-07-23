Add Zee Business As A Preferred Source
App

शिमला में आदतन नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर कंडा जेल भेजा

Drug Smuggling: शिमला पुलिस ने आदतन नशा तस्कर अनुज चौहान को PIT-NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर कंडा जेल भेज दिया. आरोपी पर NDPS एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. जानें पुलिस की बड़ी कार्रवाई की पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:18 PM IST
शिमला में आदतन नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर कंडा जेल भेजा

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰੱਬੀ ਕੰਦੋਲਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
Rabbi Kandola37 min ago
2
Ravneet Singh Bittu latest news50 min ago
3
Shimla News53 min ago
4
Mukh Mantri Mavan Dhian Sarkar Yojana57 min ago
5
Punjab DC Office Employees Strike1 hr ago