शिमला में आदतन नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, PIT-NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर कंडा जेल भेजा

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dhobal: जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आदतन तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने टिक्कर निवासी अनुज चौहान को PIT-NDPS Act के तहत निरोधात्मक हिरासत (Preventive Detention) में लेकर आदर्श कारागार कंडा भेज दिया है.
पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद PIT-NDPS Act की धारा 3(1) के तहत डिटेंशन आदेश जारी किए गए. इन आदेशों के अनुपालन में 22 जुलाई को आरोपी को हिरासत में लिया गया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे कंडा जेल भेज दिया गया.
कई मामलों में पहले भी दर्ज हैं केस
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनुज चौहान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई थानों में वर्ष 2023 और 2024 में मामले दर्ज हैं. इसके अलावा वर्ष 2014 में कंडाघाट थाना में सड़क दुर्घटना और 2016 में रोहड़ू थाना में जुआ अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है.
अपराध की पुनरावृत्ति रोकना उद्देश्य
शिमला पुलिस का कहना है कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों, नशा तस्करी में सक्रिय भूमिका और अपराध दोहराने की प्रवृत्ति को देखते हुए उसके खिलाफ यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. पुलिस के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदतन नशा तस्करों पर प्रभावी अंकुश लगाना और समाज को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है.
43 आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई
जिला शिमला पुलिस ने बताया कि PIT-NDPS Act के तहत अब तक जिले में कुल 43 आरोपियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी नशा तस्करी और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.