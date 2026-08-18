शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो अंतरराज्यीय नशा सप्लायर पंजाब से गिरफ्तार

पुलिस दोनों मामलों में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकज की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है.