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शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो अंतरराज्यीय नशा सप्लायर पंजाब से गिरफ्तार

Drug Smuggling: Shimla Police ने 1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन मामले में पंजाब के तरनतारन से अंतरराज्यीय सप्लायर को गिरफ्तार किया. बैकवर्ड लिंकज से पुलिस सप्लाई नेटवर्क तक पहुंची.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:50 PM IST
शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो अंतरराज्यीय नशा सप्लायर पंजाब से गिरफ्तार

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