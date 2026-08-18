शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो अंतरराज्यीय नशा सप्लायर पंजाब से गिरफ्तार

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो अंतरराज्यीय नशा सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने केवल नशे की खेप बरामद करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि बैकवर्ड लिंकज की जांच करते हुए सप्लाई नेटवर्क की अहम कड़ियों तक पहुंच बनाई है.
ASP सिटी मेहर पंवर ने बताया कि दोनों मामलों में तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर नशे की सप्लाई से जुड़े आरोपियों तक पहुंच बनाई गई है.
1.120 किलो हाई ग्रेड हेरोइन मामले में पंजाब से गिरफ्तारी
पहले मामले में 3 अगस्त 2026 को जिला शिमला स्पेशल सेल ने शोघी के पास विजय कुमार को 1.120 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था.
जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी और अन्य साक्ष्यों से पता चला कि यह खेप शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान, निवासी तरनतारन, पंजाब ने विजय कुमार को उपलब्ध कराई थी.
पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच संपर्क के लिए Signal App का इस्तेमाल किया जा रहा था. पूछताछ और जांच में सामने आया कि शुभकरमन सिंह ने विजय कुमार को 1.120 किलोग्राम हेरोइन की खेप दी थी. इसके बाद विजय इसे शिमला लेकर आया, जहां नशे को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर आगे सप्लाई किया जाना था.
तरनतारन पहुंची शिमला पुलिस
मामले में बैकवर्ड लिंकज की जांच करते हुए शिमला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को तरनतारन, पंजाब से गिरफ्तार कर लिया.
ASP सिटी मेहर पंवर के मुताबिक, इस गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण सप्लाई कड़ी सामने आई है. पुलिस अब आरोपी के अन्य संपर्कों, सप्लाई नेटवर्क और नशे की खेप के स्रोत की जांच कर रही है.
दूसरे मामले में भी अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच
पुलिस ने दूसरे मामले में भी कार्रवाई की है. यह मामला अभियोग संख्या 60/2026, दिनांक 3 जुलाई 2026 से संबंधित है, जिसमें NDPS Act की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस दोनों मामलों में नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड लिंकज की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है.