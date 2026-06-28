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शिमला पुलिस की बड़ी सफलता, 13 साल पुराने केस का फरार उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

Crime News: शिमला पुलिस ने 13 साल पुराने मामले में फरार चल रहे उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. रामपुर थाना और पीओ सेल की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर पकड़ा गया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:54 PM IST
शिमला पुलिस की बड़ी सफलता, 13 साल पुराने केस का फरार उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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