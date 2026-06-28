शिमला पुलिस की बड़ी सफलता, 13 साल पुराने केस का फरार उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

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Shimla News/Ankush Dhobal: शिमला पुलिस ने उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 13 वर्ष पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए वर्षों से फरार था और अदालत द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था.
जिला शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने वर्ष 2013 में दर्ज एक मामले में वांछित आरोपी देविन्द्र शर्मा (45) को 27 जून 2026 को विधि अनुसार गिरफ्तार किया. आरोपी शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के गांव धरागड़ा का निवासी है.
2013 में दर्ज हुआ था मामला
पुलिस के अनुसार यह मामला 15 अप्रैल 2013 को पुलिस थाना रामपुर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 452, 323, 341, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज किया गया था. लंबे समय तक न्यायालय में पेश न होने के कारण माननीय एसीजेएम (ACJM) रामपुर ने आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.
तकनीकी और मानवीय सूचना से मिली सफलता
रामपुर थाना पुलिस और पीओ सेल, पुलिस उपमंडल रामपुर की संयुक्त टीम ने लगातार निगरानी, तकनीकी इनपुट और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी का पता लगाया. इसके बाद उसे गांव खुणा से गिरफ्तार कर लिया गया.
अदालत में किया जाएगा पेश
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय ACJM रामपुर की अदालत में पेश किया जाएगा.
शिमला पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना और लंबे समय से फरार उद्घोषित अपराधियों को कानून के दायरे में लाना उनकी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.