शिमला पुलिस की बड़ी सफलता, 13 साल पुराने केस का फरार उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

2013 में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के अनुसार यह मामला 15 अप्रैल 2013 को पुलिस थाना रामपुर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 452, 323, 341, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज किया गया था. लंबे समय तक न्यायालय में पेश न होने के कारण माननीय एसीजेएम (ACJM) रामपुर ने आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.