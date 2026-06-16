राज्य चुनें
Shimla News: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब से चिट्टे (हेरोइन) की सप्लाई करने वाले कथित तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 309 ग्राम हेरोइन और 61,900 रुपये नकद बरामद किए हैं.
एएसपी मुख्यालय अभिषेक धीमान ने बताया कि 10 जून 2026 को थाना सदर शिमला में दर्ज एक एनडीपीएस मामले में राहुल ठाकुर नामक व्यक्ति के पास से करीब 7 ग्राम चिट्टा और 23 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, व्हाट्सएप चैट और वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया, जिससे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ.
जांच में सामने आया कि बरामद हेरोइन की आपूर्ति पंजाब के खरड़ निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी कर रहा था. इसके बाद पुलिस टीम ने 13 जून को खरड़ में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 309 ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद हुई.
पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों और नेटवर्क से संपर्क करता था. नशे की बिक्री से मिलने वाली रकम सीधे अपने खाते में लेने के बजाय वह दोस्तों और रिश्तेदारों के खातों में मंगवाता था और बाद में नकदी निकाल लेता था.
25 लाख रुपये की हेरोइन बरामद
इस मामले में अब तक कुल 316 ग्राम हेरोइन बरामद की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
2026 में नशा तस्करों पर शिकंजा और सख्त
एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि वर्ष 2026 में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. पिछले वर्ष जहां करीब 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक लगभग 2.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि इस साल एनडीपीएस एक्ट के तहत 157 मामले दर्ज किए गए हैं और 272 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 49 आरोपी बैकवर्ड लिंकज जांच के जरिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र और केरल जैसे राज्यों से पकड़े गए हैं.
38 अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़
शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक 38 अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस का कहना है कि उसकी रणनीति केवल छोटे पेडलरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे की सप्लाई चेन के मूल स्रोतों और संगठित नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित है. पुलिस के अनुसार यह सफलता तकनीकी जांच और सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रभावी रणनीति का परिणाम है.