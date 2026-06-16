38 अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़

शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक 38 अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस का कहना है कि उसकी रणनीति केवल छोटे पेडलरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे की सप्लाई चेन के मूल स्रोतों और संगठित नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित है. पुलिस के अनुसार यह सफलता तकनीकी जांच और सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रभावी रणनीति का परिणाम है.