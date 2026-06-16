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शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पंजाब से चिट्टे का सप्लायर गिरफ्तार, 309 ग्राम हेरोइन बरामद

Drug Smuggling: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खरड़ से एक कथित सप्लायर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 309 ग्राम हेरोइन और 61,900 रुपये नकद बरामद हुए हैं. मामले में अब तक 316 ग्राम चिट्टा जब्त किया जा चुका है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 16, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:04 PM IST
शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पंजाब से चिट्टे का सप्लायर गिरफ्तार, 309 ग्राम हेरोइन बरामद

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